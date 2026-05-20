Horóscopo de hoy miércoles 20 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una decisión impulsiva podría trabar ese proyecto en el que ha puesto todo su esfuerzo.

Amor: su encanto llamará la atención de alguien que dará rodeos antes de acercarse.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se esforzará para que una de sus ideas sea llevada a la práctica, pero no es su tiempo.

Amor: le atraerá alguien que se muestra sin dobleces ni prejuicios; posible romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación desafortunada, al final, se resolverá con las mejores perspectivas.

Amor: cuando comience a cerrar heridas en la relación, la calidez crecerá con armonía.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegarán las definiciones en temas de herencias, litigios o asuntos pendientes.

Amor: las dudas infundadas ganarán terreno y le obligarán a cambiar de planes en la pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento de tomar decisiones correctas en tiempo y forma. Su audacia será destacada.

Amor: la relación podría estar en riesgo por una definición que se ha postergado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: moderará las críticas porque comenzará a recibir observaciones.

Amor: todo marchará mejor si aumenta la sensibilidad y no exagera con el intelecto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hallará muy adecuada la gratificación ofrecida y la tarea por realizar.

Amor: se avecinan momentos en los que las discusiones harán daño a la armonía de la pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará con acierto y uno de sus negocios será un éxito.

Amor: aunque no se deslumbre fácilmente, será atraído por el encanto de cierta persona.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: detectará los atajos de unos pícaros, pero lo suyo será el talento.

Amor: disfrutará de un divertido encuentro con cierta persona; se avecina un romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una interesante propuesta merecerá que la estudie a fondo.

Amor: momentos de ternura en la pareja le harán sentir que su actitud es conflictiva.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un emprendimiento familiar podría ser fuente de conflictos, pero los evitará.

Amor: su natural espontaneidad atraerá a esa persona tan especial que se acercará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá certeza para implementar los cambios que traerán el éxito.

Amor: su actitud introvertida llamará la atención de alguien que será su alma gemela.

Si usted cumple años hoy es una persona apasionada. Juega con la sutil línea que separa la amistad del amor.