Horóscopo de hoy miércoles 21 de enero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: con habilidad superará los errores provocados por otros y concretará las metas.

Amor: por intuición sabrá que hay algo no dicho, pero al dialogar lo descubrirá.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: una mala interpretación jugará en su contra, pero logrará ver las cosas tal como son.

Amor: en una reunión que parece aburrida surgirá alguien agradable que le atraerá.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: una de sus ideas alcanzará un éxito inesperado y gente influyente se contactará.

Amor: le dolerán ciertas críticas y creerá que nada es como antes, pero la realidad será distinta.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: su intuición permitirá mejorar un proyecto con fallas que no avanzaba.

Amor: volverá a un lugar que le recuerda a un amor esquivo e inolvidable.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: vencerá las críticas con sólidos argumentos y conservará el liderazgo.

Amor: una pequeña atención anunciará una reconciliación o el inicio de un nuevo romance.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: ayudará a un colega en problemas, aunque aumenten las críticas del entorno.

Amor: actitudes de terceros molestarán, pero la armonía lograda estará a salvo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: resultará fructífera una inversión que no creía segura y todo mejorará.

Amor: en la pareja surgirán quejas por la relación con amistades; compartir más será buena idea.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: su intuición estará agudizada para disipar dificultades y resolver conflictos.

Amor: la experiencia le mostrará el camino hacia un romance estable.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: será necesario alejarse de personas que perturban las tareas.

Amor: una cita romántica resultará muy agradable gracias a su encantadora simpatía.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su proyecto más elaborado crecerá y generará gran confianza.

Amor: alguien extrovertido no será la persona más adecuada para iniciar una relación.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán con la ayuda de colegas idóneos.

Amor: si evita llevar los problemas laborales a la pareja, todo comenzará a mejorar.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: llegarán noticias optimistas y su plan alcanzará el éxito con nuevos proyectos.

Amor: su pareja necesitará más atención; si no lo advierte, podrían surgir conflictos.

Si cumple años hoy es una persona laboriosa y eficiente, que no se apura y prefiere que las cosas salgan bien.