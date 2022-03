Horóscopo de hoy miércoles 23 de marzo del 2022

TAURO (abril 21-mayo 20)-

Trabajo y negocios: su firmeza será determinante para controlar fallas que otros quieren esconder. Amor: su carisma permitirá modificar lo que cree inconmovible en su pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)-

Trabajo y negocios: la falta de comunicación le perjudicará pero iniciará acciones motivadoras. Amor: le confiarán secretos y chismes tomados como ciertos; se divertirá.

CANCER (junio 22-julio 23)-

Trabajo y negocios: no le convencerá concurrir a un compromiso; no irá porque algo no está bien. Amor: su imagen será elogiada; día propicio reconciliarse o iniciar un romance.

LEO (julio 24-agosto 23)-

Trabajo y negocios: la relación con su entorno dejará mucho que desear, no sea tan exigente. Amor: si actúa con suma paciencia, recuperará la fuerte seducción del inicio.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)-

Trabajo y negocios: un informe revelará fallas del plan que propuso pero detallará virtudes. Amor: un encuentro fortuito estimulará fantasías que se animará a soñar.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)-

Trabajo y negocios: recibirá de quien menos imagina una gran ayuda que está necesitando. Amor: agradezca a ese amigo porque le ha presentado el amor de su vida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)-

Trabajo y negocios: el camino elegido para trabajar en sociedad resultará conflictivo. Amor: la discreción de alguien nuevo captará su atención y querrá acercarse.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)-

Trabajo y negocios: le llamarán para que intente ordenar el caos dejado por otros. Amor: demostrará su capacidad de dar pequeñas atenciones y seducir; romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)-

Trabajo y negocios: sorpresas. Se desdecirá de un principio que sostenía ayer. Amor: una discusión con su pareja le hará perder la calma pero luego se reirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)-

Trabajo y negocios: se producirán hechos extraños en su entorno pero todo se aclarará. Amor: se enterará de una mentira de alguien en quien deposita su confianza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)-

Trabajo y negocios: el día resultará genial gracias a una llamada. La dicha motivará iniciativas nuevas. Amor: demorará la llegada a una cita pero será divertido hacer esperar.

Si usted cumple años hoy es una persona: muy comunicativa que necesita un auditorio que valore su magia expresiva.