Horóscopo de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su actitud de que puede con todo causará discordia en el entorno; lo escuchará.

Amor: una muy agradable atención de su pareja le conmoverá y querrá retribuirle.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán demoras por elementos faltantes o ausencias inesperadas. Tendrá ayuda.

Amor: será positivo para la pareja hacer actividades en común para madurar.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para atender varios temas a la vez resolverá problemas.

Amor: surgirán compromisos que podrían afectar momentos de diversión de la pareja.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos que podrían afectar la solución de un asunto.

Amor: recibirá un gesto adusto como respuesta pero pedirá respeto a su alma sensible.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: tomará con interés un asunto que cierto colega resolverá con una buena idea.

Amor: desplegará su pleno encanto y será imposible de resistir para cierta persona.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su carácter analítico será desafiado cuando una idea audaz tenga éxito.

Amor: si deja de lado la timidez, verá al otro tal como es, no con los rasgos ideales.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: inicia etapa próspera que traerá beneficios pero con inevitables cambios.

Amor: las emociones en la pareja serán positivas y permitirán agradables vivencias.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tomará el liderazgo de las tareas y podrá obtener el mejor rendimiento.

Amor: su deseo de romance hallará una barrera en una persona muy tímida.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades se superarán a fuerza de iniciativas inteligentes.

Amor: una actitud de su pareja podría causar desencanto pero será una confusión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: señales de abundancia llenarán de entusiasmo al entorno.

Amor: los roces o rigideces serán superados porque se avecina un fuerte romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: nuevos formatos o cambios en los proyectos comenzarán a ser exitosos.

Amor: el encanto de alguien resultará irresistible y un romance iniciará de inmediato.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: comenzará etapa de crecimiento en su empleo y un ascenso estará en lo posible.

Amor: surgirán risas cómplices en la pareja por compartir secretos graciosos de otros.

Si usted cumple años hoy es una persona: desconfiada y orgullosa. Le gusta que se hable bien de sus cualidades.