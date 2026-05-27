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Horóscopo de hoy miércoles 27 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para actuar sin vueltas ni aceptar errores y el éxito será inevitable.
Amor: su encanto irresistible será notorio para una persona especial y se enamorará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: vencerá las trabas puestas por gente maliciosa y saldrá adelante con firmeza.
Amor: su pareja estará complacida por el encanto dispensado y querrá pasar a otra etapa.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las dificultades financieras serán resueltas por su capacidad y tendrá éxito.
Amor: habrá un reclamo en la pareja por su tendencia a la dispersión, pero la vencerá.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: sus logros crecerán y no resultarán de la buena suerte, sino de la tenacidad.
Amor: una persona que le atrae sobremanera se acercará y sus expectativas crecerán.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: problemas de otros podrían complicar su proyecto, pero no lo permitirá.
Amor: un comentario incisivo lastimará su alma y le dejará en estado vulnerable.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: aumentará la posibilidad de lograr un nuevo puesto y lo conseguirá.
Amor: alguien del trabajo o de los estudios le despertará una atracción inesperada.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: será buena idea no alardear de su habilidad y el logro se producirá.
Amor: aceptará de buen grado un cambio repentino en su pareja y no hará críticas.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un colega creará confusión exagerando demasiado los problemas.
Amor: un cambio de actitud parecerá drástico, pero traerá beneficios a la pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento para activar las negociaciones y aprovechar ventajas.
Amor: parecerá que la armonía se pierde, pero con íntima calidez será recuperada.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: acertará si organiza a los demás para que los negocios crezcan.
Amor: si se deja llevar, los rasgos posesivos surgirán, pero su pareja no lo dejará pasar.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá las cosas bajo su control y no habrá fallas ni errores. Éxito.
Amor: todo estará bien en la pareja, pero el pedido de una definición alterará sus nervios.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: será buena idea dedicarse a las actividades con menor riesgo y esperar.
Amor: se ilusionará demasiado con una persona que podría generar momentos de desencanto.
Si usted cumple años hoy es una persona intelectual y vigorosa, pero a veces deja de lado el cuidado del cuerpo.