Horóscopo de hoy miércoles 28 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: exigirá un esfuerzo a personas de poca experiencia y los frutos pronto se verán.

Amor: en cierta situación, su rasgo impulsivo tendrá gran encanto y a alguien le gustará.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: enfrentará problemas que exigirán prudencia, y esa es su gran especialidad.

Amor: en una discusión dirá cosas que no reflejan sus sentimientos y luego se arrepentirá.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto muy trabado por el que no tenía demasiadas esperanzas.

Amor: la pareja disfrutará de una dulce armonía que fortalecerá los lazos.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: ejecutará acciones exitosas, pero trabas inesperadas alterarán planes del proyecto.

Amor: su rasgo sensible se verá herido por gestos de los que el otro no parece ser consciente.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: momento para confiar y delegar tareas repetitivas; todo mejorará.

Amor: la tensión generada por terceros podría dañar a la pareja; atención.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: la información que más necesita no estará disponible al inicio, pero la encontrará.

Amor: creerá que se avecina una crisis en la pareja, pero será un error de percepción.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: el proyecto más querido saldrá del estancamiento y generará beneficios.

Amor: en un encuentro fortuito alguien se acercará y resultará ser su alma gemela.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: sus ideas serán bien consideradas para alcanzar objetivos exitosos.

Amor: su encanto atraerá la atención de una persona especial y habrá una cita.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: los negocios se complicarán, pero con optimismo logrará revertir la situación.

Amor: mejora la comunicación en la pareja y da lugar a encuentros de plena ternura.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: dirán que tiene poca experiencia, pero su accionar sorprenderá.

Amor: momento propicio para entablar nuevas relaciones; se mostrará irresistible.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: gente del entorno querrá que modifique un proyecto, pero no cederá.

Amor: la persona menos imaginada quedará impactada por su encanto y se enamorará.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: hará bien en resguardar lo valioso; se avecinan cambios, pero sabrá adaptarse.

Amor: notará que fluye una sorpresiva corriente afectiva con alguien inesperado.

Si usted cumple años hoy es una persona buena y tranquila cuando todo funciona bien, pero se deprime cuando no es así.