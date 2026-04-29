Horóscopo de hoy miércoles 29 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegarán directivas que querrá discutir, pero las aceptará o tendrá problemas.

Amor: la observación de un amigo le hará ver que cometió un error, pero lo subsanará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un malentendido será aclarado y los negocios comenzarán a avanzar con éxito.

Amor: con inseguridad no podrá decidir un destino, pero será el mejor para seguir.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán con las tareas y elaborarán proyectos audaces.

Amor: se renovará la afinidad que facilitará el romance inicial y aumentará la calidez.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: percibirá cierto desorden en el entorno, pero si espera, llegará la solución.

Amor: su encanto impactará en su camino; alguien lo notará de inmediato y se acercará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: posible apremio económico, pero responderá con su actividad y se recuperará.

Amor: los sentimientos en la relación se resentirán si permite la acción de gente maliciosa.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la situación de un proyecto condicionará a otros trabajos, pero los resolverá.

Amor: serán más valiosos los gestos antes que las palabras y una cita será inolvidable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cambios económicos beneficiarán sus proyectos y se avecina lo mejor.

Amor: un reencuentro se volverá apasionado por la sinceridad y aceptación de errores.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará una audaz propuesta y la querrá aplicar de inmediato.

Amor: la creciente armonía suavizará la relación y creará expectativas para el futuro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán cambios que acercarán las metas y el negocio crecerá.

Amor: momento propicio para planificar un viaje en pareja y recuperar la calidez.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad creativa será relevante para un nuevo proyecto.

Amor: su intuición estará sensible y colmará los deseos de su pareja; armonía íntima.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: saldrá adelante en una situación económica difícil con gran habilidad.

Amor: un conflicto que se reitera provocará tensiones, pero las resolverá con ternura.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su laboriosidad se destacará en el área laboral y los problemas tendrán fin.

Amor: recuperará cierto equilibrio, la intimidad mejorará y los planes a futuro crecerán.

Si usted cumple años hoy es una persona muy resistente a problemas de salud, pero debe cuidarse de su carácter.