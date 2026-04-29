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Horóscopo de hoy miércoles 29 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llegarán directivas que querrá discutir, pero las aceptará o tendrá problemas.
Amor: la observación de un amigo le hará ver que cometió un error, pero lo subsanará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un malentendido será aclarado y los negocios comenzarán a avanzar con éxito.
Amor: con inseguridad no podrá decidir un destino, pero será el mejor para seguir.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán con las tareas y elaborarán proyectos audaces.
Amor: se renovará la afinidad que facilitará el romance inicial y aumentará la calidez.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: percibirá cierto desorden en el entorno, pero si espera, llegará la solución.
Amor: su encanto impactará en su camino; alguien lo notará de inmediato y se acercará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: posible apremio económico, pero responderá con su actividad y se recuperará.
Amor: los sentimientos en la relación se resentirán si permite la acción de gente maliciosa.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la situación de un proyecto condicionará a otros trabajos, pero los resolverá.
Amor: serán más valiosos los gestos antes que las palabras y una cita será inolvidable.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: cambios económicos beneficiarán sus proyectos y se avecina lo mejor.
Amor: un reencuentro se volverá apasionado por la sinceridad y aceptación de errores.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegará una audaz propuesta y la querrá aplicar de inmediato.
Amor: la creciente armonía suavizará la relación y creará expectativas para el futuro.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán cambios que acercarán las metas y el negocio crecerá.
Amor: momento propicio para planificar un viaje en pareja y recuperar la calidez.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su habilidad creativa será relevante para un nuevo proyecto.
Amor: su intuición estará sensible y colmará los deseos de su pareja; armonía íntima.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: saldrá adelante en una situación económica difícil con gran habilidad.
Amor: un conflicto que se reitera provocará tensiones, pero las resolverá con ternura.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su laboriosidad se destacará en el área laboral y los problemas tendrán fin.
Amor: recuperará cierto equilibrio, la intimidad mejorará y los planes a futuro crecerán.
Si usted cumple años hoy es una persona muy resistente a problemas de salud, pero debe cuidarse de su carácter.