Horóscopo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el proyecto más elaborado comenzará a tomar forma; todo se resolverá.

Amor: su encanto atraerá, por irresistible, a bellas personas que crucen su camino.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente alterará la rutina y el entorno cometerá errores sucesivos.

Amor: su pareja tendrá actitudes quejosas y le obligará a extremar la paciencia.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un importante plazo se prolonga y deberá aplicar nuevas ideas para avanzar.

Amor: aparecerá quien, en los momentos duros, le hace bajar a tierra con ternura.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: se entusiasmará con la llegada de un colega al proyecto por su gran experiencia.

Amor: una invitación esperada le alterará y le hará cometer graciosas torpezas.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: sus habilidades técnicas surgirán para resolver un asunto delicado con éxito.

Amor: alguien parecerá indiferente a su encanto, pero pronto se acercará.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos legales y dar fluidez a los nuevos proyectos.

Amor: una discusión hará creer que la pareja está mal, pero será un paso hacia la madurez.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un colega actuará como entrometido e intentará opinar en su proyecto.

Amor: iniciará una relación con la persona más inesperada y la afinidad le sorprenderá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a mostrar señales de mejora; meta lograda.

Amor: hallará la solución a los problemas de la pareja y hacer las paces será posible.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con su natural optimismo resolverá un problema delicado y avanzará.

Amor: su pareja sentirá que actúa con gran seguridad; le admirarán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá tropiezos en el proyecto, pero quedará bien posicionado.

Amor: acciones de entrometidos no dañarán la solidez de la pareja; al contrario, la fortalecerán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su obstinación será una traba, pero pronto verá las cosas tal como son.

Amor: un romance atravesará barreras y alcanzará su corazón en un cálido momento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se sumarán problemas nuevos a otros viejos, pero los resolverá con audacia.

Amor: mostrará sorpresivo ímpetu para acercarse a alguien y todo saldrá bien.

Si usted cumple años hoy es una persona: interesada en resolver necesidades de quienes ama, pero sin que se note.