Horóscopo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el proyecto más elaborado comenzará a tomar forma; todo se resolverá.
Amor: su encanto atraerá, por irresistible, a bellas personas que crucen su camino.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente alterará la rutina y el entorno cometerá errores sucesivos.
Amor: su pareja tendrá actitudes quejosas y le obligará a extremar la paciencia.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un importante plazo se prolonga y deberá aplicar nuevas ideas para avanzar.
Amor: aparecerá quien, en los momentos duros, le hace bajar a tierra con ternura.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: se entusiasmará con la llegada de un colega al proyecto por su gran experiencia.
Amor: una invitación esperada le alterará y le hará cometer graciosas torpezas.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: sus habilidades técnicas surgirán para resolver un asunto delicado con éxito.
Amor: alguien parecerá indiferente a su encanto, pero pronto se acercará.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos legales y dar fluidez a los nuevos proyectos.
Amor: una discusión hará creer que la pareja está mal, pero será un paso hacia la madurez.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: un colega actuará como entrometido e intentará opinar en su proyecto.
Amor: iniciará una relación con la persona más inesperada y la afinidad le sorprenderá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a mostrar señales de mejora; meta lograda.
Amor: hallará la solución a los problemas de la pareja y hacer las paces será posible.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con su natural optimismo resolverá un problema delicado y avanzará.
Amor: su pareja sentirá que actúa con gran seguridad; le admirarán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: habrá tropiezos en el proyecto, pero quedará bien posicionado.
Amor: acciones de entrometidos no dañarán la solidez de la pareja; al contrario, la fortalecerán.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su obstinación será una traba, pero pronto verá las cosas tal como son.
Amor: un romance atravesará barreras y alcanzará su corazón en un cálido momento.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se sumarán problemas nuevos a otros viejos, pero los resolverá con audacia.
Amor: mostrará sorpresivo ímpetu para acercarse a alguien y todo saldrá bien.
Si usted cumple años hoy es una persona: interesada en resolver necesidades de quienes ama, pero sin que se note.