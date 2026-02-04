Vida
Horóscopo de hoy miércoles 4 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento propicio para impulsar proyectos nuevos y resolver asuntos pendientes.
Amor: la pareja traerá novedades que llenarán de gratificaciones a la familia.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: con habilidad esclarecerá una situación negativa que afecta su negocio.
Amor: su carácter apacible superará una barrera y atraerá la atención de alguien especial.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su aguda visión le permitirá descubrir cómo aumentar beneficios.
Amor: logrará encuentros agradables que favorecerán una cita; nuevo comienzo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: reuniones con colegas permitirán iniciar un proyecto con buenas perspectivas.
Amor: notará que la persona que desea es renuente, pero logrará abrir su corazón.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: resolverá un conflicto con firmeza y pondrá las cosas en su lugar.
Amor: comprenderá que también es necesario saber pedir y dar afecto.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente le inquietará, pero surgirá una propuesta oportuna.
Amor: se revelará que alguien cercano no es quien dice ser.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: percibirá segundas intenciones en personas poco confiables.
Amor: los roces se disiparán y la armonía volverá a la relación.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: demostrará que su proyecto es exitoso y evitará críticas.
Amor: posible romance a primera vista; si concreta una cita, todo marchará bien.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán problemas derivados de otros antiguos, pero los resolverá.
Amor: discusiones y desencuentros cederán ante un gesto significativo.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: será acertado dedicar tiempo a resolver los asuntos más complejos.
Amor: la persona que más le importa aparecerá en el momento menos esperado.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto inusual activará su creatividad y alcanzará un éxito.
Amor: compartirá momentos gratos en pareja y disfrutará de la vida social.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: el entorno provocará errores. Ayudará, pero dejará una lección.
Amor: dulces vivencias consolidarán la armonía y la intimidad en la pareja.
Si usted cumple años hoy es una persona cálida y algo posesiva, pero no demuestra afecto a su pareja en público.