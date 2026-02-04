Horóscopo de hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para impulsar proyectos nuevos y resolver asuntos pendientes.

Amor: la pareja traerá novedades que llenarán de gratificaciones a la familia.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con habilidad esclarecerá una situación negativa que afecta su negocio.

Amor: su carácter apacible superará una barrera y atraerá la atención de alguien especial.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su aguda visión le permitirá descubrir cómo aumentar beneficios.

Amor: logrará encuentros agradables que favorecerán una cita; nuevo comienzo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reuniones con colegas permitirán iniciar un proyecto con buenas perspectivas.

Amor: notará que la persona que desea es renuente, pero logrará abrir su corazón.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá un conflicto con firmeza y pondrá las cosas en su lugar.

Amor: comprenderá que también es necesario saber pedir y dar afecto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente le inquietará, pero surgirá una propuesta oportuna.

Amor: se revelará que alguien cercano no es quien dice ser.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: percibirá segundas intenciones en personas poco confiables.

Amor: los roces se disiparán y la armonía volverá a la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: demostrará que su proyecto es exitoso y evitará críticas.

Amor: posible romance a primera vista; si concreta una cita, todo marchará bien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán problemas derivados de otros antiguos, pero los resolverá.

Amor: discusiones y desencuentros cederán ante un gesto significativo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será acertado dedicar tiempo a resolver los asuntos más complejos.

Amor: la persona que más le importa aparecerá en el momento menos esperado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto inusual activará su creatividad y alcanzará un éxito.

Amor: compartirá momentos gratos en pareja y disfrutará de la vida social.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el entorno provocará errores. Ayudará, pero dejará una lección.

Amor: dulces vivencias consolidarán la armonía y la intimidad en la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona cálida y algo posesiva, pero no demuestra afecto a su pareja en público.