Horóscopo de hoy miércoles 4 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un encuentro de talentos será productivo y oportuno para capacitarse.

Amor: compartirá sentimientos que suele ocultar y todo comenzará a mejorar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios sobre la marcha afectarán resultados, pero el éxito se mantendrá.

Amor: aunque no lo crea, se avecina un romance con esa persona que le atrae.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: desaparecerán las trabas que impedían iniciar proyectos y la situación mejorará.

Amor: adoptará una actitud seductora y podría consolidar una relación estable.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con tenacidad superará una racha adversa y retomará el éxito.

Amor: alguien quedará impactado por su sensibilidad y un romance podrá concretarse.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: intereses coincidirán y los beneficios llegarán de manera inesperada.

Amor: su pareja le reprochará cierta actitud egoísta, pero sabrá reflexionar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un negocio mostrará señales de estancamiento, pero tomará medidas para revertirlo.

Amor: su mundo sentimental recuperará equilibrio y la intimidad crecerá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades le impulsarán a tomar decisiones audaces.

Amor: sufrirá un desengaño, pero pronto alguien despertará su interés.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: metas exigentes representarán un desafío que superará con solvencia.

Amor: expresará sentimientos ocultos y la sinceridad fortalecerá la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para decidir aquello que le generará ganancias.

Amor: buen momento para salir y abrirse a una nueva relación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un mejor control permitirá prevenir fraudes y mejorar resultados.

Amor: si expresa sus sentimientos, disipará confusiones y habrá reconciliación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le pedirán dinero reservado para otro fin; hará bien en no ceder.

Amor: su pareja necesitará apoyo frente a entrometidos y usted intervendrá.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una situación difícil despertará su coraje y la resolverá con éxito.

Amor: comentarios hirientes o actitudes indiferentes no favorecerán la relación.

Si usted cumple años hoy es una persona propensa a guardar rencor. Cuando estalla, su carácter impone respeto.