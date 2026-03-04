Vida
Horóscopo de hoy miércoles 4 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un encuentro de talentos será productivo y oportuno para capacitarse.
Amor: compartirá sentimientos que suele ocultar y todo comenzará a mejorar.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: cambios sobre la marcha afectarán resultados, pero el éxito se mantendrá.
Amor: aunque no lo crea, se avecina un romance con esa persona que le atrae.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: desaparecerán las trabas que impedían iniciar proyectos y la situación mejorará.
Amor: adoptará una actitud seductora y podría consolidar una relación estable.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: con tenacidad superará una racha adversa y retomará el éxito.
Amor: alguien quedará impactado por su sensibilidad y un romance podrá concretarse.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: intereses coincidirán y los beneficios llegarán de manera inesperada.
Amor: su pareja le reprochará cierta actitud egoísta, pero sabrá reflexionar.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un negocio mostrará señales de estancamiento, pero tomará medidas para revertirlo.
Amor: su mundo sentimental recuperará equilibrio y la intimidad crecerá.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: las dificultades le impulsarán a tomar decisiones audaces.
Amor: sufrirá un desengaño, pero pronto alguien despertará su interés.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: metas exigentes representarán un desafío que superará con solvencia.
Amor: expresará sentimientos ocultos y la sinceridad fortalecerá la relación.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para decidir aquello que le generará ganancias.
Amor: buen momento para salir y abrirse a una nueva relación.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un mejor control permitirá prevenir fraudes y mejorar resultados.
Amor: si expresa sus sentimientos, disipará confusiones y habrá reconciliación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: le pedirán dinero reservado para otro fin; hará bien en no ceder.
Amor: su pareja necesitará apoyo frente a entrometidos y usted intervendrá.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una situación difícil despertará su coraje y la resolverá con éxito.
Amor: comentarios hirientes o actitudes indiferentes no favorecerán la relación.
Si usted cumple años hoy es una persona propensa a guardar rencor. Cuando estalla, su carácter impone respeto.