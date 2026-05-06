Horóscopo de hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas mejorarán si trabaja en equipo y escucha sugerencias; habrá beneficios.

Amor: tomará iniciativas que renovarán la atracción en la pareja. Nuevo comienzo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: marchas y contramarchas en lo económico le tendrán a maltraer, pero resistirá.

Amor: una discusión por ideas contrapuestas enfriará la intimidad, pero lo superarán.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus habilidades generarán confianza y una sucesión de buenos resultados.

Amor: el hogar se convertirá en el cálido refugio de la pareja; la atracción física crecerá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una actividad febril y gran sentido práctico impedirán los problemas.

Amor: dejará de lado el resentimiento y dará lugar a que aparezca el encanto; se enamorará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas para continuar con los proyectos, pero hallará el modo de superarlas.

Amor: la aparición de un viejo amor trastornará su actualidad y le hará reflexionar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: agudizará la observación y verá que cierta gente carece de formación.

Amor: surgirá un sentimiento confuso que complicará el inicio de una nueva etapa de la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará compromisos difíciles de cumplir, pero establecerá prioridades.

Amor: querrá resolver un tema que no es frecuente en la pareja y habrá revelaciones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aun con obstáculos, el equilibrio no sufrirá cambios ni alteraciones.

Amor: por alguna confusión, verá fantasmas donde no los hay y recuperará la confianza.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: podrían surgir problemas si hace críticas con poca evidencia.

Amor: su encanto estará irresistible y causará un notorio revuelo en todo su entorno.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para tareas de precisión se destacará en un proyecto.

Amor: si no se resigna a la soledad, conocerá a alguien que alegrará su corazón.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán señales económicas que alivian el futuro y consolidan lo actuado.

Amor: un íntimo deseo no será comprendido de inmediato, pero un cambio lo logrará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna le visitará; con ello evitará riesgos y las cosas mejorarán.

Amor: preferirá la calma del hogar estable antes que tener experiencias ocasionales.

Si usted cumple años hoy es una persona franca, confiada y muy directa, pero le cuesta expresar sentimientos íntimos.