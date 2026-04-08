Vida
Horóscopo de hoy miércoles 8 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: aceptará sugerencias que resultarán geniales y los acuerdos mejorarán.
Amor: se predispone a vivir con recelos porque verá fantasmas donde no los hay.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: nuevo negocio o proyecto comenzará con clima positivo y será un éxito.
Amor: la aceptación y la humildad serán las virtudes que mejorarán una relación.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: el éxito llegará, aunque no será fácil, pero hallará una clave para lograrlo.
Amor: la certeza aliviará inquietudes con poco fundamento y disfrutará de un encuentro.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una propuesta no le convencerá, pero verá que contiene algo para aprovechar.
Amor: no será buena idea exigir más de lo que el otro puede dar; todo se equilibra.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se apoyará en los colegas más hábiles y todo comenzará a retomar el cauce planeado.
Amor: la idea de que el otro no cumple ciertos requisitos será motivo de alejamiento.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su creatividad estará bien aplicada y hará surgir un prometedor escenario.
Amor: las rencillas no alterarán la vida íntima y serán un agradable estímulo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: considerará ideas de otros como sugerencias exitosas para crear beneficios.
Amor: dará rodeos, pero llegará el momento de hablar sobre algo que causa desvelos.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: hará bien en no excederse en impulsividad o alejará un negocio.
Amor: cometerá errores que harán surgir confusiones y malentendidos; atención.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: alcanzará sus metas y resolverá lo pendiente con habilidad.
Amor: un adecuado cambio de imagen atraerá a una persona que parece distante.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: momento para tomar decisiones acertadas y asegurar ganancias.
Amor: disfrutará de la pareja si se muestra tal como es, en encuentros románticos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: cierto requerimiento será cumplido con éxito y creará nuevas opciones.
Amor: le dirán que es inflexible en algunos temas, pero solo será que no escucha lo suficiente.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alcanzará logros que superan todo lo esperado; será el momento de hacerse oír.
Amor: los momentos íntimos se convertirán en algo sagrado para compartir en pareja.
Si usted cumple años hoy es una persona activa, sensible y con debilidad por los conocimientos místicos y esotéricos.