Horóscopo de hoy miércoles 8 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aceptará sugerencias que resultarán geniales y los acuerdos mejorarán.

Amor: se predispone a vivir con recelos porque verá fantasmas donde no los hay.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: nuevo negocio o proyecto comenzará con clima positivo y será un éxito.

Amor: la aceptación y la humildad serán las virtudes que mejorarán una relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el éxito llegará, aunque no será fácil, pero hallará una clave para lograrlo.

Amor: la certeza aliviará inquietudes con poco fundamento y disfrutará de un encuentro.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una propuesta no le convencerá, pero verá que contiene algo para aprovechar.

Amor: no será buena idea exigir más de lo que el otro puede dar; todo se equilibra.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se apoyará en los colegas más hábiles y todo comenzará a retomar el cauce planeado.

Amor: la idea de que el otro no cumple ciertos requisitos será motivo de alejamiento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su creatividad estará bien aplicada y hará surgir un prometedor escenario.

Amor: las rencillas no alterarán la vida íntima y serán un agradable estímulo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: considerará ideas de otros como sugerencias exitosas para crear beneficios.

Amor: dará rodeos, pero llegará el momento de hablar sobre algo que causa desvelos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en no excederse en impulsividad o alejará un negocio.

Amor: cometerá errores que harán surgir confusiones y malentendidos; atención.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas y resolverá lo pendiente con habilidad.

Amor: un adecuado cambio de imagen atraerá a una persona que parece distante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para tomar decisiones acertadas y asegurar ganancias.

Amor: disfrutará de la pareja si se muestra tal como es, en encuentros románticos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierto requerimiento será cumplido con éxito y creará nuevas opciones.

Amor: le dirán que es inflexible en algunos temas, pero solo será que no escucha lo suficiente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará logros que superan todo lo esperado; será el momento de hacerse oír.

Amor: los momentos íntimos se convertirán en algo sagrado para compartir en pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona activa, sensible y con debilidad por los conocimientos místicos y esotéricos.