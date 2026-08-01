Horóscopo de hoy sábado 1 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no pasará por alto un asunto que se volverá urgente; pondrá orden y resolverá.

Amor: su capacidad para mostrar empatía renovará su encanto y creará una gran calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con iniciativa, provocará los cambios necesarios desde hace tiempo.

Amor: le sorprenderán con un agasajo y los momentos románticos no se harán esperar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las opiniones de los demás le darán igual; será buena idea apresurar el avance.

Amor: la vida de relación podría sufrir un vuelco, pero manejará bien el trance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los ingresos parecerán no crecer, pero surgirán cambios que le beneficiarán.

Amor: prestará demasiada atención a lo que dicen otros y se perderá la oportunidad de conocer a alguien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para la persuasión será crucial para lograr lo que otros no pueden.

Amor: ciertas dudas y titubeos alterarán la armonía de la pareja, pero no lo aceptará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el entorno exigirá y criticará, pero no le dará tiempo y tomará decisiones.

Amor: un sentimiento no se expresará y mantendrá la relación en vilo. Será mejor dialogar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: colegas idóneos le apoyarán para el lucimiento de un proyecto.

Amor: la comunicación mejorará y fortalecerá la atracción mutua y los nuevos planes.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno laboral mejorará y aceptará desafíos ambiciosos.

Amor: la calidez en la relación aumentará las dulces vivencias en los encuentros.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en alejar a la gente poco confiable o habrá errores.

Amor: parecerá que sus sentimientos caen en saco roto, pero verá que es una confusión.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien querrá apropiarse de su proyecto mejor trabajado.

Amor: hallará el momento y el lugar ideales para compartir su deseo y el romance surgirá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el entorno destacará su capacidad para crear negocios o proyectos.

Amor: estará en un encuentro en el que la seducción circulará intensamente y se enamorará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no tolerará gastos superfluos ni derroches y el trabajo terminará a tiempo.

Amor: desactivará el sentimiento de desconfianza y la pareja disfrutará de una intensa calidez.

Si usted cumple años hoy es una persona: frágil de apariencia, pero capaz de embestir contra los obstáculos.