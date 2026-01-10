Horóscopo de hoy sábado 10 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: un negocio le sorprenderá por su capacidad para generar ganancias y beneficios. Amor: la mala comunicación creará problemas en la pareja, pero mejorará si decide dialogar.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: deberá decidirse por un nuevo rumbo y, a partir de allí, las cosas comenzarán a mejorar. Amor: decisiones postergadas podrían perjudicar a la pareja, pero llegará el momento de actuar.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: se relacionará con personas que le darán acceso a un círculo que desea conocer. Amor: la intromisión de ciertos familiares resultará impertinente y podría hacerle perder la paciencia.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: momento oportuno para dejar atrás lo viejo y dar lugar a nuevas oportunidades. Amor: actitudes de indiferencia en la pareja tendrán una razón difícil de comprender.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: su liderazgo hará que los negocios fluyan y generen beneficios inesperados, motivo de celebración. Amor: cierta persona hará lo imposible por cruzarse en su camino y pronto lo notará.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: una restricción económica marcará que algo no está funcionando como debería. Amor: la relación necesitará mayor vida social y la encontrará en un lugar soñado e inolvidable.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: algunas rutinas comenzarán a incomodar, aunque otros aspectos funcionarán bien. Amor: vivencias agradables potenciarán su encanto en una relación que recién comienza.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: surgirán situaciones que permitirán iniciar un camino propio. Amor: disipará roces provocados por personas entrometidas y se dará un dulce encuentro.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: ciertas trabas le apartarán momentáneamente del éxito, pero logrará superarlas. Amor: una observación de su pareja no le agradará, aunque tendrá parte de razón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: tendrá el carácter necesario para resolver situaciones que se vuelven complejas. Amor: cierta frialdad podría herir la sensibilidad de su pareja; conviene prestar atención.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: las medidas adoptadas mostrarán señales claras de éxito y prosperidad. Amor: los lazos se fortalecerán y la armonía crecerá en la pareja; se inicia una nueva etapa.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: un desacuerdo frenará un proyecto, pero la ayuda de nuevos colegas permitirá avanzar. Amor: se disiparán la discordia y la tensión en la pareja, y habrá una cita romántica.

Si cumple años hoy es una persona conservadora, pero sus comentarios sensibles siempre resultan bienvenidos.