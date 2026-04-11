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Horóscopo de hoy sábado 11 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: gente importante elogiará su manera de avanzar con éxito en un proyecto.
Amor: una actitud impulsiva podría causar confusión en alguien que quiere acercarse.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: intereses opuestos se pondrán de acuerdo para perjudicarle, pero no lo lograrán.
Amor: le presentarán a una persona que le impactará por su inusual encanto.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: sus respuestas a las dificultades serán brillantes y todas las tareas se completarán.
Amor: lo que no está dicho en la pareja anunciará problemas que no se deben ignorar.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un error pasado por alto podría convertirse en un dolor de cabeza; atención.
Amor: surgirán en la pareja señales de hastío o indiferencia, pero se revertirán con afecto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: alguien le ayudará a superar una traba que parece inamovible y las cosas fluirán.
Amor: hacer cambios sin consultar a su pareja le traerá problemas a corto plazo.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: cierto compromiso resultará muy útil para su negocio o proyecto.
Amor: dejará todo de lado por una persona que le deslumbra por una afinidad emocional.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: recibirá la directiva que indica que no se tolerarán más errores; atención.
Amor: salir con ánimo festivo disipará los roces y promoverá una reconciliación.
Escorpio (octubre 23-nov. 21)
Trabajo y negocios: alguien querrá quedarse con el crédito de una idea que no le corresponde.
Amor: le reprocharán que, ante una discusión perdida, muestra una actitud rencorosa.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el trabajo de un colega le parecerá inconsistente; exigirá más.
Amor: le llegarán varias invitaciones, pero esperará aquella que más desea.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la actitud errónea de colegas afectará el avance de un proyecto.
Amor: su ternura sorprenderá en la pareja y dará inicio a una etapa plena de calidez.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto funcionará porque tendrá directivas claras.
Amor: se producirán malentendidos o silencios que indican que algo nuevo está por llegar.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aportará matices inteligentes que favorecen el trabajo y pronto llegará el éxito.
Amor: el amor a primera vista le parecerá imposible, pero una persona le convencerá.
Si usted cumple años hoy es una persona impulsiva y rigurosa. Se identifica con las cosas bien hechas, sin fallas.