Horóscopo de hoy sábado 11 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente importante elogiará su manera de avanzar con éxito en un proyecto.

Amor: una actitud impulsiva podría causar confusión en alguien que quiere acercarse.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: intereses opuestos se pondrán de acuerdo para perjudicarle, pero no lo lograrán.

Amor: le presentarán a una persona que le impactará por su inusual encanto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus respuestas a las dificultades serán brillantes y todas las tareas se completarán.

Amor: lo que no está dicho en la pareja anunciará problemas que no se deben ignorar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un error pasado por alto podría convertirse en un dolor de cabeza; atención.

Amor: surgirán en la pareja señales de hastío o indiferencia, pero se revertirán con afecto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien le ayudará a superar una traba que parece inamovible y las cosas fluirán.

Amor: hacer cambios sin consultar a su pareja le traerá problemas a corto plazo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierto compromiso resultará muy útil para su negocio o proyecto.

Amor: dejará todo de lado por una persona que le deslumbra por una afinidad emocional.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá la directiva que indica que no se tolerarán más errores; atención.

Amor: salir con ánimo festivo disipará los roces y promoverá una reconciliación.

Escorpio (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: alguien querrá quedarse con el crédito de una idea que no le corresponde.

Amor: le reprocharán que, ante una discusión perdida, muestra una actitud rencorosa.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el trabajo de un colega le parecerá inconsistente; exigirá más.

Amor: le llegarán varias invitaciones, pero esperará aquella que más desea.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la actitud errónea de colegas afectará el avance de un proyecto.

Amor: su ternura sorprenderá en la pareja y dará inicio a una etapa plena de calidez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto funcionará porque tendrá directivas claras.

Amor: se producirán malentendidos o silencios que indican que algo nuevo está por llegar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aportará matices inteligentes que favorecen el trabajo y pronto llegará el éxito.

Amor: el amor a primera vista le parecerá imposible, pero una persona le convencerá.

Si usted cumple años hoy es una persona impulsiva y rigurosa. Se identifica con las cosas bien hechas, sin fallas.