Horóscopo de hoy sábado 13 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: los merecidos beneficios llegarán en el momento más esperado y se valorará su esfuerzo.
Amor: discutir por asuntos triviales no ayudará a sostener encuentros estimulantes.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: pedirá mayor concentración al entorno y todos cooperarán; los compensará bien.
Amor: tomará una buena iniciativa y su pareja dejará de lado la actitud de indiferencia.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: un cambio de ambiente será alentador para intentar un proyecto nuevo.
Amor: todo mejorará cuando abandone las críticas y aflore su fuerte encanto.
CÁNCER (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: llega el momento de aprender nuevas tecnologías para que su vida material mejore.
Amor: en su círculo íntimo recibirá una confesión que hará surgir el romance.
LEO (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: llegarán beneficios de aquello a lo que puso un gran esfuerzo; su posición mejorará.
Amor: si sus deseos no son atendidos, el desencanto surgirá y le hará tomar una decisión.
VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: una aparente debilidad será su fortaleza y le permitirá crear algo realmente nuevo.
Amor: sus errores serán disculpados y sus aciertos, destacados con felicidad.
LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: surgirán roces con personas inesperadas, pero una propuesta los unirá.
Amor: una ex pareja volverá para incomodar la relación; habrá que sanar una herida.
ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: se darán buenas condiciones para iniciar un negocio y el dinero comenzará a fluir.
Amor: si toma con ternura un aparente defecto de su pareja, descubrirá una virtud.
SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: se hará cargo de un proyecto estancado por errores de otros y logrará reflotarlo.
Amor: una actitud esquiva en la pareja le irritará, pero deberá tener cautela y escuchar.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: al renovar el perfil de su negocio, atraerá oportunidades y todo será propicio.
Amor: algunos temas en la pareja entrarán en crisis y la indiferencia no ayudará.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: aún no se avizoran señales de cambio, pero se acerca una etapa de prosperidad.
Amor: un regalo le dejará sin habla por lo deslumbrante y permitirá hacer las paces.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: llegará una oportunidad favorable para hacer cambios sobre la marcha y mejorar.
Amor: momento propicio para renovar los pactos de la pareja y fortalecer la relación.
Si usted cumple años hoy es una persona: apasionada por las buenas cosas de la vida, pero no soporta a las personas tibias.