Horóscopo de hoy sábado 13 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: los merecidos beneficios llegarán en el momento más esperado y se valorará su esfuerzo.

Amor: discutir por asuntos triviales no ayudará a sostener encuentros estimulantes.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: pedirá mayor concentración al entorno y todos cooperarán; los compensará bien.

Amor: tomará una buena iniciativa y su pareja dejará de lado la actitud de indiferencia.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: un cambio de ambiente será alentador para intentar un proyecto nuevo.

Amor: todo mejorará cuando abandone las críticas y aflore su fuerte encanto.

CÁNCER (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: llega el momento de aprender nuevas tecnologías para que su vida material mejore.

Amor: en su círculo íntimo recibirá una confesión que hará surgir el romance.

LEO (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios de aquello a lo que puso un gran esfuerzo; su posición mejorará.

Amor: si sus deseos no son atendidos, el desencanto surgirá y le hará tomar una decisión.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: una aparente debilidad será su fortaleza y le permitirá crear algo realmente nuevo.

Amor: sus errores serán disculpados y sus aciertos, destacados con felicidad.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: surgirán roces con personas inesperadas, pero una propuesta los unirá.

Amor: una ex pareja volverá para incomodar la relación; habrá que sanar una herida.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: se darán buenas condiciones para iniciar un negocio y el dinero comenzará a fluir.

Amor: si toma con ternura un aparente defecto de su pareja, descubrirá una virtud.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: se hará cargo de un proyecto estancado por errores de otros y logrará reflotarlo.

Amor: una actitud esquiva en la pareja le irritará, pero deberá tener cautela y escuchar.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: al renovar el perfil de su negocio, atraerá oportunidades y todo será propicio.

Amor: algunos temas en la pareja entrarán en crisis y la indiferencia no ayudará.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: aún no se avizoran señales de cambio, pero se acerca una etapa de prosperidad.

Amor: un regalo le dejará sin habla por lo deslumbrante y permitirá hacer las paces.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad favorable para hacer cambios sobre la marcha y mejorar.

Amor: momento propicio para renovar los pactos de la pareja y fortalecer la relación.

Si usted cumple años hoy es una persona: apasionada por las buenas cosas de la vida, pero no soporta a las personas tibias.