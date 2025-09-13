Horóscopo de hoy sábado 13 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: notará que alguien no es tan idóneo como asegura, pero lo hará funcionar.

Amor: un altibajo emocional dificultará la posibilidad de conocer a alguien nuevo.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: será momento de dejar actitudes obstinadas y propiciar cambios.

Amor: surgirá un apego en la pareja y querrá poner límites con afecto.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: una decisión errónea afectará un proyecto, pero será un aprendizaje.

Amor: surgirán reproches porque alguien se entrometerá en la relación.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: convendrá escuchar nuevas propuestas que impulsen proyectos audaces.

Amor: necesitará el consejo de una persona sabia para resolver una situación difícil.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: descubrirá que puede ocupar el puesto de otro y desempeñarlo con excelencia.

Amor: una ex pareja insistirá en retomar la relación, pero verá que no es buena idea.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: discutirá con colegas y los proyectos se demorarán; mejor negociar.

Amor: nada interrumpirá su deseo de conseguir la cita de su vida; posible romance.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: aumentarán las tareas, pero encontrará un modo inteligente de resolver.

Amor: le reprocharán estar pendiente del teléfono; se concentrará más en la pareja.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: momento para destacarse y cambiar de rumbo con éxito.

Amor: la expresión sincera de sentimientos sanará heridas y unirá a la pareja.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: retomará un proyecto con gran potencial.

Amor: una actitud exigente pondrá en riesgo la armonía; con madurez lo evitará.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: dejará de lado atajos y se esforzará más para alcanzar metas.

Amor: se sentirá vulnerable, pero buscará momentos gratos en pareja; todo saldrá bien.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: algunos obstáculos le sorprenderán, pero los superará con facilidad.

Amor: aunque parezca que nada prospera, descubrirá señales positivas.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: cumplirá metas antes de lo planeado; será valorado y recibirá beneficios.

Amor: al expresar sentimientos, fortalecerá una intimidad cálida y mutua.

Si usted cumple años hoy es una persona muy optimista, que cree que su misión en la vida es llevar alegría a los demás.