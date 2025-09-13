vida
Horóscopo de hoy sábado 13 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: notará que alguien no es tan idóneo como asegura, pero lo hará funcionar.
Amor: un altibajo emocional dificultará la posibilidad de conocer a alguien nuevo.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: será momento de dejar actitudes obstinadas y propiciar cambios.
Amor: surgirá un apego en la pareja y querrá poner límites con afecto.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: una decisión errónea afectará un proyecto, pero será un aprendizaje.
Amor: surgirán reproches porque alguien se entrometerá en la relación.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: convendrá escuchar nuevas propuestas que impulsen proyectos audaces.
Amor: necesitará el consejo de una persona sabia para resolver una situación difícil.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: descubrirá que puede ocupar el puesto de otro y desempeñarlo con excelencia.
Amor: una ex pareja insistirá en retomar la relación, pero verá que no es buena idea.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: discutirá con colegas y los proyectos se demorarán; mejor negociar.
Amor: nada interrumpirá su deseo de conseguir la cita de su vida; posible romance.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: aumentarán las tareas, pero encontrará un modo inteligente de resolver.
Amor: le reprocharán estar pendiente del teléfono; se concentrará más en la pareja.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: momento para destacarse y cambiar de rumbo con éxito.
Amor: la expresión sincera de sentimientos sanará heridas y unirá a la pareja.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: retomará un proyecto con gran potencial.
Amor: una actitud exigente pondrá en riesgo la armonía; con madurez lo evitará.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: dejará de lado atajos y se esforzará más para alcanzar metas.
Amor: se sentirá vulnerable, pero buscará momentos gratos en pareja; todo saldrá bien.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: algunos obstáculos le sorprenderán, pero los superará con facilidad.
Amor: aunque parezca que nada prospera, descubrirá señales positivas.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: cumplirá metas antes de lo planeado; será valorado y recibirá beneficios.
Amor: al expresar sentimientos, fortalecerá una intimidad cálida y mutua.
Si usted cumple años hoy es una persona muy optimista, que cree que su misión en la vida es llevar alegría a los demás.