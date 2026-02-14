Vida
Horóscopo de hoy sábado 14 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: todo marchará bien y se convertirá en referente para otros; habrá éxitos.
Amor: obtendrá respuestas positivas si actúa con amabilidad y consideración.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: surgirán dificultades que le impedirán ver una buena oportunidad.
Amor: un conflicto absorberá su atención, pero la armonía se restablecerá.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes y negocios estancados; evite dispersarse.
Amor: una cita resultará decepcionante; conviene revisar actitudes obstinadas.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que mejorarán sus ingresos; contará con apoyo influyente.
Amor: la comprensión mutua le permitirá expresar sentimientos guardados.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán dificultades en la rutina; será prudente aplicar un plan alternativo.
Amor: en una relación reciente, ciertas exigencias alterarán su ánimo.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: el entorno laboral estará estable, aunque familiares podrían interferir.
Amor: una vieja amistad podría transformarse en romance inolvidable.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la camaradería fortalecerá la cooperación y el negocio crecerá.
Amor: buen momento para retomar asuntos pendientes en la relación.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sus ideas serán brillantes, pero la envidia ajena intentará opacarlas.
Amor: los caprichos de su pareja resultarán irritantes; dialogar será la solución.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: si reclama pagos atrasados, recibirá dinero inesperado.
Amor: atender los pequeños detalles fortalecerá el vínculo y cerrará viejas heridas.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita demostrará su capacidad.
Amor: alguien extrovertido conquistará su corazón y propiciará momentos cálidos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: al fomentar la cooperación, los resultados serán excelentes y el negocio crecerá.
Amor: la relación avanzará paso a paso hacia un romance estable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: conviene prestar más atención al entorno laboral para evitar tensiones.
Amor: asuntos económicos interferirán en la pareja y generarán confusión.
Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa en sus metas y comprometida con los demás, pero amante de los desafíos.