Horóscopo de hoy sábado 14 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: todo marchará bien y se convertirá en referente para otros; habrá éxitos.

Amor: obtendrá respuestas positivas si actúa con amabilidad y consideración.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que le impedirán ver una buena oportunidad.

Amor: un conflicto absorberá su atención, pero la armonía se restablecerá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes y negocios estancados; evite dispersarse.

Amor: una cita resultará decepcionante; conviene revisar actitudes obstinadas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que mejorarán sus ingresos; contará con apoyo influyente.

Amor: la comprensión mutua le permitirá expresar sentimientos guardados.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades en la rutina; será prudente aplicar un plan alternativo.

Amor: en una relación reciente, ciertas exigencias alterarán su ánimo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el entorno laboral estará estable, aunque familiares podrían interferir.

Amor: una vieja amistad podría transformarse en romance inolvidable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la camaradería fortalecerá la cooperación y el negocio crecerá.

Amor: buen momento para retomar asuntos pendientes en la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus ideas serán brillantes, pero la envidia ajena intentará opacarlas.

Amor: los caprichos de su pareja resultarán irritantes; dialogar será la solución.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: si reclama pagos atrasados, recibirá dinero inesperado.

Amor: atender los pequeños detalles fortalecerá el vínculo y cerrará viejas heridas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita demostrará su capacidad.

Amor: alguien extrovertido conquistará su corazón y propiciará momentos cálidos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: al fomentar la cooperación, los resultados serán excelentes y el negocio crecerá.

Amor: la relación avanzará paso a paso hacia un romance estable.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: conviene prestar más atención al entorno laboral para evitar tensiones.

Amor: asuntos económicos interferirán en la pareja y generarán confusión.

Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa en sus metas y comprometida con los demás, pero amante de los desafíos.