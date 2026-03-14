Vida
Horóscopo de hoy sábado 14 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto será evaluado como excelente y surgirá una interesante oportunidad.
Amor: planes en común y promesas cumplidas conducirán a una cálida armonía.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: personas que demoran las tareas incomodarán a quienes esperan respuestas.
Amor: cuando deje de buscar, y de modo inesperado, encontrará a una bella persona.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las señales positivas se sumarán y facilitarán iniciativas que disiparán dudas.
Amor: los momentos divertidos revelarán afinidades y surgirá un nuevo comienzo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un cambio de reglas obligará a tomar iniciativas y evitar roces con el entorno.
Amor: alguien que le atrae enviará mensajes inequívocos que conducen a un romance.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: sus ingresos comenzarán a crecer por un negocio diseñado por un gran equipo.
Amor: conocerá a alguien que comprenderá sus sentimientos íntimos y querrá amarle.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los beneficios llegarán gracias a iniciativas audaces y a una buena oportunidad.
Amor: expresará sus sentimientos y las cosas se verán más claras con la persona que le atrae.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: personas maliciosas dejarán de criticar su proyecto y lo positivo se sumará.
Amor: habrá buen equilibrio; atenderá a su pareja y también disfrutará de su espacio personal.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una sugerencia acertada le ayudará a conseguir apoyos y evitar roces.
Amor: podría perjudicar la armonía lograda si actúa con arrebatos emocionales.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con proyectos y buenos negocios, su entorno querrá cooperar.
Amor: vivirá una cálida intimidad y sentimientos plenos; las dudas quedarán disipadas.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirán problemas y errores, pero nuevos datos permitirán resolverlos.
Amor: momento para poner límites a entrometidos y recuperar la armonía en la relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: sus iniciativas se destacarán y despertarán admiración en personas influyentes.
Amor: disfrutará de cálidos momentos en pareja o en una nueva relación; será inolvidable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: valorará la iniciativa de alguien que conoce poco, pero resultará un éxito inesperado.
Amor: disfrutará de dulces vivencias gracias a la expresión serena de sus sentimientos.
Si usted cumple años hoy es una persona ágil, conversadora y llena de proyectos, aunque a veces tiende a volverse algo pesimista.