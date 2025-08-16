vida
Horóscopo de hoy sábado 16 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: ideal para concretar compras o ventas. Surgirán obstáculos, pero los resolverá.
Amor: podrá limar asperezas con un diálogo sincero; la atracción renacerá.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: recuperará una posición privilegiada que facilitará el logro de sus metas.
Amor: una ex pareja aparecerá con reclamos sobre asuntos ya superados.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: momento propicio para encarar cambios que mejoren su proyecto.
Amor: para renovar la seducción, será preciso tomar la iniciativa.
CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)
Trabajo y negocios: aunque surjan altibajos, no habrá pérdidas; será una señal de alerta.
Amor: un encuentro fortuito derivará en una cita inolvidable.
LEO (24 de julio al 23 de agosto)
Trabajo y negocios: mostrará tolerancia con personas del entorno; pronto necesitará su ayuda.
Amor: si las muestras de afecto son escasas, no podrá ignorar las consecuencias.
VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: la precisión y el buen gusto serán sus mayores virtudes en un proyecto.
Amor: será mejor disipar dudas con la verdad que fomentar sospechas.
LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: cambios drásticos le llevarán a crear nuevas opciones y crecer.
Amor: alguien entrometido podría causar confusión, pero pondrá límites.
ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: una vocación olvidada recobrará vigencia de manera inesperada.
Amor: mayor intimidad favorecerá el crecimiento y madurez de la relación.
SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: se concretarán logros comerciales o técnicos que conducirán al éxito.
Amor: alguien le hará experimentar emociones inolvidables que colmarán su corazón.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: se avecina una etapa próspera gracias a una evaluación positiva.
Amor: surgirán altibajos, pero todo se resolverá si disfruta las dulces vivencias.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: el entorno lo criticará por ser exigente, pero pronto lo comprenderán.
Amor: discutir con una pareja susceptible no será buena idea; mejor tomar una pausa.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: visitas imprevistas le permitirán apreciar plenamente su éxito.
Amor: su insistencia por vincularse lo acercará a alguien que parecía inalcanzable.
Si usted cumple años hoy es una persona interesada en las profesiones que le facilitan acceder al poder y al dinero.