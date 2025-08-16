Horóscopo de hoy sábado 16 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: ideal para concretar compras o ventas. Surgirán obstáculos, pero los resolverá.

Amor: podrá limar asperezas con un diálogo sincero; la atracción renacerá.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: recuperará una posición privilegiada que facilitará el logro de sus metas.

Amor: una ex pareja aparecerá con reclamos sobre asuntos ya superados.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: momento propicio para encarar cambios que mejoren su proyecto.

Amor: para renovar la seducción, será preciso tomar la iniciativa.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Trabajo y negocios: aunque surjan altibajos, no habrá pérdidas; será una señal de alerta.

Amor: un encuentro fortuito derivará en una cita inolvidable.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Trabajo y negocios: mostrará tolerancia con personas del entorno; pronto necesitará su ayuda.

Amor: si las muestras de afecto son escasas, no podrá ignorar las consecuencias.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: la precisión y el buen gusto serán sus mayores virtudes en un proyecto.

Amor: será mejor disipar dudas con la verdad que fomentar sospechas.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: cambios drásticos le llevarán a crear nuevas opciones y crecer.

Amor: alguien entrometido podría causar confusión, pero pondrá límites.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: una vocación olvidada recobrará vigencia de manera inesperada.

Amor: mayor intimidad favorecerá el crecimiento y madurez de la relación.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: se concretarán logros comerciales o técnicos que conducirán al éxito.

Amor: alguien le hará experimentar emociones inolvidables que colmarán su corazón.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa próspera gracias a una evaluación positiva.

Amor: surgirán altibajos, pero todo se resolverá si disfruta las dulces vivencias.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: el entorno lo criticará por ser exigente, pero pronto lo comprenderán.

Amor: discutir con una pareja susceptible no será buena idea; mejor tomar una pausa.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: visitas imprevistas le permitirán apreciar plenamente su éxito.

Amor: su insistencia por vincularse lo acercará a alguien que parecía inalcanzable.

Si usted cumple años hoy es una persona interesada en las profesiones que le facilitan acceder al poder y al dinero.