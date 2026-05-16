Vida
Horóscopo de hoy sábado 16 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un mal cálculo podría dejarle al borde de tener pérdidas, pero se recuperará.
Amor: llega el momento de cuestionar una relación basada en apariencias y algo cambiará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: gente del entorno no querrá avanzar más de lo permitido, pero será audaz.
Amor: una actitud le sorprenderá y hará que revise respuestas que en el pasado bastaban.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: percibirá una influencia positiva de colegas nuevos sobre su trabajo.
Amor: corre peligro de idealizar a alguien para lograr la unión perfecta, pero la verá tal como es.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirán ideas de colegas sobre hacer cambios y la más original le gustará.
Amor: su estilo comprensivo será atractivo en la pareja si también comparte lo suyo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán cuentas con excesivas diferencias y las causas le sorprenderán.
Amor: una esperada reconciliación llegará y será el momento de madurez de la pareja.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para quienes aman ahorrar porque llega dinero extra.
Amor: cierta actitud en la pareja resultará incómoda, pero no querrá afectar la armonía.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: ya sin más postergaciones, sus colegas elaborarán un buen proyecto.
Amor: planteos rígidos en la pareja no ayudarán en nada a recuperar la armonía que ha faltado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones en temas que afectan al negocio.
Amor: con un gesto sutil, las diferencias en la pareja quedarán atrás y seguirán adelante.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: pondrá bajo control una situación compleja y será destacado.
Amor: una relación ganará en confianza y preparará la idea de mayor compromiso.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un gasto imprevisto alterará sus nervios, pero surgirá un beneficio.
Amor: una persona interesante comenzará a agradarle y un romance puede ser posible.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un informe optimista dará motivo para desconfiar, pero logrará las metas planteadas.
Amor: un viejo anhelo se cumplirá y una relación desgastada empezará de nuevo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: habrá resultados favorables de un negocio o proyecto que ha impulsado.
Amor: lo que parece frialdad ocultará un exceso de timidez y estimulará cierta atracción.
Si usted cumple años hoy es una persona concentrada en los estímulos. Lo sensorial es lo que más le importa.