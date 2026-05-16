Horóscopo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un mal cálculo podría dejarle al borde de tener pérdidas, pero se recuperará.

Amor: llega el momento de cuestionar una relación basada en apariencias y algo cambiará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente del entorno no querrá avanzar más de lo permitido, pero será audaz.

Amor: una actitud le sorprenderá y hará que revise respuestas que en el pasado bastaban.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: percibirá una influencia positiva de colegas nuevos sobre su trabajo.

Amor: corre peligro de idealizar a alguien para lograr la unión perfecta, pero la verá tal como es.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán ideas de colegas sobre hacer cambios y la más original le gustará.

Amor: su estilo comprensivo será atractivo en la pareja si también comparte lo suyo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán cuentas con excesivas diferencias y las causas le sorprenderán.

Amor: una esperada reconciliación llegará y será el momento de madurez de la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para quienes aman ahorrar porque llega dinero extra.

Amor: cierta actitud en la pareja resultará incómoda, pero no querrá afectar la armonía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ya sin más postergaciones, sus colegas elaborarán un buen proyecto.

Amor: planteos rígidos en la pareja no ayudarán en nada a recuperar la armonía que ha faltado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones en temas que afectan al negocio.

Amor: con un gesto sutil, las diferencias en la pareja quedarán atrás y seguirán adelante.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá bajo control una situación compleja y será destacado.

Amor: una relación ganará en confianza y preparará la idea de mayor compromiso.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un gasto imprevisto alterará sus nervios, pero surgirá un beneficio.

Amor: una persona interesante comenzará a agradarle y un romance puede ser posible.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un informe optimista dará motivo para desconfiar, pero logrará las metas planteadas.

Amor: un viejo anhelo se cumplirá y una relación desgastada empezará de nuevo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá resultados favorables de un negocio o proyecto que ha impulsado.

Amor: lo que parece frialdad ocultará un exceso de timidez y estimulará cierta atracción.

Si usted cumple años hoy es una persona concentrada en los estímulos. Lo sensorial es lo que más le importa.