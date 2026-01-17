Horóscopo de hoy sábado 17 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: resolverá reclamos por deudas impagas y elaborará planes realistas de cumplimiento.

Amor: un sentimiento oculto se revelará, le dejará sin palabras y dará paso al enamoramiento.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: llegarán excelentes noticias sobre proyectos nuevos y se avecina un beneficio.

Amor: si insinúa cambios drásticos, podrían surgir actitudes hostiles en la pareja; conviene moderarse.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: manejará varias cuestiones a la vez gracias a su notable capacidad de adaptación.

Amor: un viaje placentero será clave para recuperar y reforzar la calidez en la pareja.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que le inquietarán, pero no afectarán lo ya construido.

Amor: momento delicado en la pareja; el diálogo les permitirá elegir el camino que más les conviene.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter se activará ante cuestionamientos de gente entrometida.

Amor: momento propicio para disfrutar en pareja de salidas y dulces vivencias compartidas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: en un principio rechazarán su idea, pero pronto reconocerán su valor.

Amor: un clima distendido en la pareja facilitará un cálido momento de seducción.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: llegará gente con ideas audaces que requerirán inversión; conviene estar alerta.

Amor: una grata noticia disipará inquietudes que amenazaban con generar distanciamiento.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: cambiar de actitud será clave para evitar conflictos innecesarios en el entorno.

Amor: la impaciencia podría generar roces, pero con humildad la calidez volverá a crecer.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes que nadie afrontaba y será reconocido por ello.

Amor: no será la mejor persona a quien pedir consejo sentimental; conviene reflexionar.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: los problemas aumentarán, pero encontrará la solución esperada.

Amor: tendrá la fortaleza anímica para abrir el corazón y vivir un romance inolvidable.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: una situación se complicará por errores ajenos, pero sabrá resolverla.

Amor: una respuesta no será bien recibida en la pareja; será momento de serenarse.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: corregirá errores cometidos por alguien que presumía de sus habilidades.

Amor: la desconfianza quedará atrás y la comprensión encenderá una calidez renovada.

Si cumple años hoy es una persona constructiva y serena, aunque no le agradan las propuestas de cambios repentinos.