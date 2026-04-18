Horóscopo de hoy sábado 18 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorada hará brillar su emprendimiento y le abrirá puertas.

Amor: un encuentro no planeado con cierta persona dará inicio a una hermosa relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con antecedentes de éxito, pero su proyecto será mejor considerado.

Amor: creerá que su encanto no interesa, pero un encuentro fortuito cambiará las cosas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con buen ánimo disipará las tensiones diarias y podrá alcanzar metas.

Amor: le pedirán un compromiso que tal vez no esté preparado para asumir, pero estará bien.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el éxito le acompaña y no será un resultado caprichoso, sino por su tenacidad.

Amor: dará seguridad a la relación porque las muestras de afecto no dejan de expresarse.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un cambio esperado se concretará con rapidez y hará que ignore malas propuestas.

Amor: surgirán trabas en la relación que podrían haberse evitado con más afecto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: noticia positiva dará motivos para celebrar el logro por su idea.

Amor: no mostrará inhibiciones ante gestos románticos que liberan el deseo contenido.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque vea con claridad el origen de los problemas, no podrá revertirlos.

Amor: surgirá un conflicto entre la relación y la seguridad material, pero se resolverá.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ideas que prometen mucho dinero y rápido serán un riesgo.

Amor: disfrutará de los momentos agradables en pareja si cura las heridas del pasado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aun con los pagos postergados, los negocios continuarán firmes.

Amor: una sucesión de momentos dichosos compensará cierta ausencia difícil de olvidar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá las dificultades que otros no pudieron arreglar.

Amor: disfrutará de una fuerte calidez cuando se concrete el encuentro más deseado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá un difícil desafío y la situación económica comenzará a mejorar.

Amor: gente entrometida será una mala influencia que daña a la pareja, pero los alejará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento complicado por alguna promesa de pago que no se cumplirá.

Amor: inseguridad, temor al rechazo o a un engaño, pero apoyará los pies sobre la tierra.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible, pero mantiene una actitud realista respecto de sus intereses.