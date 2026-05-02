Vida

Horóscopo de hoy sábado 2 de mayo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.





Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cambios en el ámbito laboral generarán tensión, pero resultarán eficaces.

Amor: una propuesta a las apuradas podría hacer surgir altibajos en la relación; cuidado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto se consolidará como el mejor que ha elaborado junto a su entorno.

Amor: alguna duda se disipará, la pareja estará fortalecida y pasará gratos momentos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos con audacia y generará un rumbo que nadie tuvo en cuenta.

Amor: su pareja sentirá cuánto le complacen los momentos íntimos con plena calidez.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: estallará un conflicto por criterios opuestos, pero habrá acercamiento.

Amor: una actitud obstinada no ayudará, pero le pedirán un mayor entendimiento.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: personas influyentes no dudarán en tenerle en cuenta por sus permanentes logros.

Amor: disfrutará de momentos únicos, fuerte atracción, encanto mutuo y pleno deseo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: para cambiar de profesión o empleo, conviene ignorar cierta promesa.

Amor: la reconciliación que espera llegará si realiza las pequeñas atenciones que gustan.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su ánimo emprendedor dará impulso a un proyecto que cambia las cosas.

Amor: una persona amiga pasará la línea y se convertirá en inolvidable romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las metas logradas le permitirán hacer cambios en su vida material.

Amor: entenderá la relación amorosa de un modo que abrumará a su pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas no parecen crecer, pero el éxito le sorprenderá.

Amor: su dispersión alterará a su pareja y la pondrá al borde de un ataque de nervios.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente entenderá que los cambios serán profundos.

Amor: una de sus actitudes no será bien comprendida en la relación y causará confusión.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una evaluación de su desempeño y el resultado será inesperado.

Amor: mal momento para soñar o idealizar a su pareja; mejor ver al otro tal cual es.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición será la correcta y cierto negocio comenzará a dar beneficios.

Amor: su natural seducción alertará a una expareja y un viejo rencor surgirá de la nada.

Si usted cumple años hoy es una persona protagonista de su tiempo; ama profesiones a las que imprime su dinamismo.