Vida
Horóscopo de hoy sábado 2 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: cambios en el ámbito laboral generarán tensión, pero resultarán eficaces.
Amor: una propuesta a las apuradas podría hacer surgir altibajos en la relación; cuidado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto se consolidará como el mejor que ha elaborado junto a su entorno.
Amor: alguna duda se disipará, la pareja estará fortalecida y pasará gratos momentos.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos con audacia y generará un rumbo que nadie tuvo en cuenta.
Amor: su pareja sentirá cuánto le complacen los momentos íntimos con plena calidez.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: estallará un conflicto por criterios opuestos, pero habrá acercamiento.
Amor: una actitud obstinada no ayudará, pero le pedirán un mayor entendimiento.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: personas influyentes no dudarán en tenerle en cuenta por sus permanentes logros.
Amor: disfrutará de momentos únicos, fuerte atracción, encanto mutuo y pleno deseo.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: para cambiar de profesión o empleo, conviene ignorar cierta promesa.
Amor: la reconciliación que espera llegará si realiza las pequeñas atenciones que gustan.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su ánimo emprendedor dará impulso a un proyecto que cambia las cosas.
Amor: una persona amiga pasará la línea y se convertirá en inolvidable romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las metas logradas le permitirán hacer cambios en su vida material.
Amor: entenderá la relación amorosa de un modo que abrumará a su pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las cosas no parecen crecer, pero el éxito le sorprenderá.
Amor: su dispersión alterará a su pareja y la pondrá al borde de un ataque de nervios.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: gente influyente entenderá que los cambios serán profundos.
Amor: una de sus actitudes no será bien comprendida en la relación y causará confusión.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá una evaluación de su desempeño y el resultado será inesperado.
Amor: mal momento para soñar o idealizar a su pareja; mejor ver al otro tal cual es.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su intuición será la correcta y cierto negocio comenzará a dar beneficios.
Amor: su natural seducción alertará a una expareja y un viejo rencor surgirá de la nada.
Si usted cumple años hoy es una persona protagonista de su tiempo; ama profesiones a las que imprime su dinamismo.