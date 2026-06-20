Horóscopo de hoy sábado 20 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: estarán las condiciones óptimas para iniciar el emprendimiento más deseado.

Amor: un encuentro fortuito resultará de maravillas y un romance tomará forma.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tendrá todo lo que ha soñado, pero habrá gente que lo resistirá.

Amor: las dulces vivencias crecerán porque los sentimientos ocuparán el romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su actividad será elogiada por gente que casi nunca se expresa en ese sentido.

Amor: aunque le altere los nervios, será positivo ir a una cita en la que se divertirá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para comprar o vender en el negocio. Hallará precios competitivos.

Amor: un acercamiento de su pareja disipará cierta congoja y finalmente podrá sonreír.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para advertir que un proyecto posee fallas casi indetectables.

Amor: a pesar de la rutina, los indicios sugieren que una cita romántica se concretará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una meta parecerá lejana, pero pedirá ayuda al entorno y todo cambiará.

Amor: admitirá un error y eso, en la pareja, será el bálsamo que alivie las tensiones.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se pondrá al frente para arreglar el desorden y llegará una oportunidad.

Amor: tomará una iniciativa que dejará a su pareja sin habla y la calidez crecerá.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento ideal para cobrar dinero adeudado y será con éxito.

Amor: olvidar fechas importantes en la relación podría ser motivo de recriminaciones.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas crecen y generan una cooperación pocas veces vista.

Amor: las cosas en la pareja estarán bien, pero por algo trivial la armonía podría alterarse.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las complicaciones serán superadas por su infatigable tenacidad.

Amor: querrá criticar actitudes de su pareja, pero podría no irle bien; habrá que dialogar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su liderazgo recibirá elogios de colegas y gente influyente. Alcanzará las metas.

Amor: superará un muro de indiferencia para descubrir a una bella persona.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que ha dejado de lado ahora se vuelve indispensable.

Amor: superará momentos de desencuentro y malentendidos; algo nuevo surgirá.

Si usted cumple años hoy es una persona: inconstante pero encantadora en lo social. Ama reunirse con sus amigos.