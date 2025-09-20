Horóscopo de hoy sábado 20 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: tendrá lucidez para definir metas con claridad y logrará mayor cooperación.

Amor: podrían surgir altibajos por actitudes de indiferencia; conviene prestar atención.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: frente a cierto descontrol, retomará un camino que pondrá orden.

Amor: el rencor deberá disiparse o la armonía de la pareja se verá afectada.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: proyectos bien planificados harán que los problemas no opaquen un negocio.

Amor: del encanto surgirán los ingredientes para disfrutar dulces momentos de calidez.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para generar ideas y transformar pérdidas en beneficios.

Amor: podrían darse condiciones para una pelea, pero la superará con serenidad.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: recibirá mayores atribuciones porque su éxito será evidente y reconocido.

Amor: alguien que parecía distante se acercará atraído por su gran encanto.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: si retoma un proyecto discontinuado, logrará mejorarlo.

Amor: si deja atrás cierta rigidez, las relaciones serán más divertidas.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: impulsará un cambio que generará polémicas con gente entrometida.

Amor: querrá complacer a su pareja con atenciones, pero podrían ser pasadas por alto.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: su disposición para escuchar ideas facilitará una renovación.

Amor: se liberará de actitudes de apego y tomará iniciativas divertidas en la pareja.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad para no desaprovechar; verá el éxito.

Amor: una relación ocasional podría no ser una buena idea; será mejor reflexionarlo.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: un acuerdo previsto para iniciar proyectos podría ponerse en duda.

Amor: irradiará encanto y confianza para atraer a alguien realmente especial.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: considerará una nueva opción y los problemas quedarán resueltos.

Amor: los encuentros y compromisos se cumplirán de manera favorable.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: personas que antes generaban problemas ahora comenzarán a apoyarle.

Amor: con confianza disfrutará de lo vivido y su alma gemela aparecerá de improviso.

Si usted cumple años hoy es una persona estimulada por los desafíos. Vence las dificultades con gran humildad.