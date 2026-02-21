Vida
Horóscopo de hoy sábado 21 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: todo saldrá bien y no necesitará atajos para alcanzar sus objetivos.
Amor: momento de diálogo y perdón mutuo por errores cotidianos.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su habilidad para afrontar tareas complejas será reconocida.
Amor: alguien intentará acercarse; no será quien espera, pero le sorprenderá.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cambios oportunos resultarán decisivos; proyectos y negocios fluirán.
Amor: sentirá afinidad con quien menos imagina y podría surgir un romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una propuesta atractiva revelará su verdadero potencial.
Amor: si deja la timidez, alguien interesante notará su encanto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: ciertas medidas afectarán su labor, pero superará el desafío.
Amor: favorable para encuentros sociales que podrían derivar en cita romántica.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para realizar cambios que mejoren su posición.
Amor: una vivencia especial derribará excusas que frenaban el romance.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: iniciativas audaces sacudirán la indiferencia del entorno.
Amor: una invitación le hará olvidar problemas y despertará expectativas románticas.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: en una capacitación hallará al socio ideal para futuros proyectos.
Amor: una discusión le recordará tiempos difíciles y optará por ceder.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: algunas acciones no serán bien recibidas por quienes colaboran a diario.
Amor: momento de reconocer errores y sanar una relación desgastada.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: proyectos podrían verse afectados si demora decisiones.
Amor: un gesto en la pareja evidenciará que algo necesita atención.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: resolverá reclamos y corregirá desvíos; todo avanzará.
Amor: si deja fluir el romanticismo, la calidez regresará renovada.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas en un proyecto, pero sabrá evitarlas a tiempo.
Amor: vivencias especiales propiciarán el despliegue de su encanto.
Si usted cumple años hoy es una persona calmada en sus relaciones afectivas, pero apasionada en la intimidad.