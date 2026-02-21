Horóscopo de hoy sábado 21 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: todo saldrá bien y no necesitará atajos para alcanzar sus objetivos.

Amor: momento de diálogo y perdón mutuo por errores cotidianos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para afrontar tareas complejas será reconocida.

Amor: alguien intentará acercarse; no será quien espera, pero le sorprenderá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cambios oportunos resultarán decisivos; proyectos y negocios fluirán.

Amor: sentirá afinidad con quien menos imagina y podría surgir un romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una propuesta atractiva revelará su verdadero potencial.

Amor: si deja la timidez, alguien interesante notará su encanto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertas medidas afectarán su labor, pero superará el desafío.

Amor: favorable para encuentros sociales que podrían derivar en cita romántica.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para realizar cambios que mejoren su posición.

Amor: una vivencia especial derribará excusas que frenaban el romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: iniciativas audaces sacudirán la indiferencia del entorno.

Amor: una invitación le hará olvidar problemas y despertará expectativas románticas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: en una capacitación hallará al socio ideal para futuros proyectos.

Amor: una discusión le recordará tiempos difíciles y optará por ceder.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: algunas acciones no serán bien recibidas por quienes colaboran a diario.

Amor: momento de reconocer errores y sanar una relación desgastada.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: proyectos podrían verse afectados si demora decisiones.

Amor: un gesto en la pareja evidenciará que algo necesita atención.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: resolverá reclamos y corregirá desvíos; todo avanzará.

Amor: si deja fluir el romanticismo, la calidez regresará renovada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas en un proyecto, pero sabrá evitarlas a tiempo.

Amor: vivencias especiales propiciarán el despliegue de su encanto.

Si usted cumple años hoy es una persona calmada en sus relaciones afectivas, pero apasionada en la intimidad.