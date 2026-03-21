Horóscopo de hoy sábado 21 de marzo de 2026

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Horóscopo de hoy sábado 21 de marzo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: si define el rumbo, su energía le conducirá directo al éxito con buenos beneficios.
Amor: el entusiasmo será la actitud más valorada en la pareja; la calidez crecerá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ante nuevas tareas, su habilidad para resolver problemas será muy observada.
Amor: disfrutará de intensa calidez y momentos placenteros; plena armonía en la pareja.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la competencia entre colegas generará desafíos que le acercarán a sus metas.
Amor: revertirá una situación agobiante causada por la rutina con una iniciativa oportuna.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los logros irán en aumento y llegarán beneficios merecidos tras varios éxitos.
Amor: superará altibajos al aprender a manejar sus emociones.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: reciclará viejas ideas que resultarán exitosas; su creatividad estará en su punto máximo.
Amor: se cuestionará si su relación se basa en apariencias y obtendrá una respuesta clara.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto basado en el trabajo en equipo se convertirá en el más destacado.
Amor: un tema delicado le acercará a alguien que le atrae; posible romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo será reconocido por las metas alcanzadas.
Amor: momento de actuar con sensatez y medir las palabras en la pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará en una situación difícil y la resolverá con éxito.
Amor: renovará el placer por las pequeñas atenciones y los momentos gratos en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con firmeza e ignorará las críticas.
Amor: querrá un cambio que llamará la atención en la pareja; será importante explicarlo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: hará bien en controlar a quienes generan gastos excesivos.
Amor: un período de calma le inquietará, pero en realidad refleja una relación sólida.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto realizado con altos estándares será un éxito.
Amor: se apoyará en el deseo que nace del encuentro diario, generando hermosas vivencias.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar nuevas actividades y tomar decisiones firmes.
Amor: un malentendido no afectará la solidez de los sentimientos en la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona partidaria del buen vivir. Ama la abundancia que ofrece la naturaleza.

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