Horóscopo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: una filtración de datos le anunciará que se avecina un cambio; se preparará.
Amor: abundarán los momentos plenos de afecto en la pareja.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: algunas demoras indicarán que será necesario postergar los próximos cambios.
Amor: sentimientos encontrados opacarán la vida en común y generarán la necesidad de dialogar.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tareas mal hechas y gastos excesivos por parte del entorno provocarán cambios.
Amor: es momento de vivir la relación con calidez y planear un nuevo comienzo.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: será la persona indicada para resolver un asunto que otros eluden y sorprenderá.
Amor: en la pareja se espera con ansias escuchar que diga “sí” y todo mejorará.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: se avecina una etapa plena de logros y aparecerá una buena oportunidad.
Amor: algunos roces indicarán que la pareja necesita dedicación y un cambio de ambiente.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: una serie de malentendidos podría perjudicar el trabajo en un proyecto.
Amor: gente entrometida querrá crear confusión en la pareja, pero no lo lograrán.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: su aporte de ideas a un proyecto se convertirá en la clave del éxito.
Amor: la melancolía quedará atrás y la calidez ocupará el espacio que la pareja necesita.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: momento para apostar por el crecimiento y obtener beneficios.
Amor: tendrá que adaptarse rápido a los cambios que se proponen en la relación.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: habrá interesantes ofertas laborales, pero conviene analizarlas bien.
Amor: la insistente preocupación por su imagen podría complicar la relación; cuidado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: alcanzará sus metas con ventaja porque lo logrará en menos tiempo.
Amor: su encanto llamará la atención de alguien que cree distante, pero habrá una cita.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: gracias al gran esfuerzo realizado, verá llegar los frutos antes de lo previsto.
Amor: su ingenio aportará gracia y calidez a una relación con signos de desgaste.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: asumirá compromisos que realmente puede cumplir y obtendrá buenos resultados.
Amor: el reencuentro con una bella expareja le dará entusiasmo, pero actuará con cautela.
Si usted cumple años hoy es una persona: ocupada en conservar su liderazgo y en organizar la vida de los demás.