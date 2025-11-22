Horóscopo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una filtración de datos le anunciará que se avecina un cambio; se preparará.

Amor: abundarán los momentos plenos de afecto en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algunas demoras indicarán que será necesario postergar los próximos cambios.

Amor: sentimientos encontrados opacarán la vida en común y generarán la necesidad de dialogar.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tareas mal hechas y gastos excesivos por parte del entorno provocarán cambios.

Amor: es momento de vivir la relación con calidez y planear un nuevo comienzo.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: será la persona indicada para resolver un asunto que otros eluden y sorprenderá.

Amor: en la pareja se espera con ansias escuchar que diga “sí” y todo mejorará.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa plena de logros y aparecerá una buena oportunidad.

Amor: algunos roces indicarán que la pareja necesita dedicación y un cambio de ambiente.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una serie de malentendidos podría perjudicar el trabajo en un proyecto.

Amor: gente entrometida querrá crear confusión en la pareja, pero no lo lograrán.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: su aporte de ideas a un proyecto se convertirá en la clave del éxito.

Amor: la melancolía quedará atrás y la calidez ocupará el espacio que la pareja necesita.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: momento para apostar por el crecimiento y obtener beneficios.

Amor: tendrá que adaptarse rápido a los cambios que se proponen en la relación.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá interesantes ofertas laborales, pero conviene analizarlas bien.

Amor: la insistente preocupación por su imagen podría complicar la relación; cuidado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas con ventaja porque lo logrará en menos tiempo.

Amor: su encanto llamará la atención de alguien que cree distante, pero habrá una cita.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gracias al gran esfuerzo realizado, verá llegar los frutos antes de lo previsto.

Amor: su ingenio aportará gracia y calidez a una relación con signos de desgaste.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: asumirá compromisos que realmente puede cumplir y obtendrá buenos resultados.

Amor: el reencuentro con una bella expareja le dará entusiasmo, pero actuará con cautela.

Si usted cumple años hoy es una persona: ocupada en conservar su liderazgo y en organizar la vida de los demás.