Horóscopo de hoy sábado 23 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: se despejarán los obstáculos y las metas quedarán a su alcance inmediato.
Amor: surgirán reproches por su conducta impulsiva, pero logrará corregirse.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: con entusiasmo dejará atrás las dificultades y subsanará errores.
Amor: su encanto impactará en alguien que buscará acercarse; posible romance.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: llegará dinero extra que aliviará problemas económicos; beneficios en puerta.
Amor: la relación fluirá mejor al expresar sentimientos profundos.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: surgirán condiciones para que su proyecto sea seleccionado entre otros.
Amor: no será buen momento para comunicar una decisión polémica.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: se abrirán facilidades para un proyecto bien realizado; visión exitosa.
Amor: deseará estabilidad, pero no llegará de inmediato; conocerá nuevas personas.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: la abundancia de ideas abrirá camino para un proyecto brillante.
Amor: roces en la pareja revelarán sentimientos que creía perdidos.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: enfrentará problemas complejos con firme coraje.
Amor: podrían criticarle por indiferencia; habrá asuntos que atender.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: sus habilidades facilitarán soluciones en áreas complicadas.
Amor: su encanto hará que la pareja busque prolongar los momentos cálidos.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: una propuesta le desafiará a perfeccionar su capacidad con éxito.
Amor: surgirán dudas y sentimientos confusos, pero pronto se aclararán.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: será convocado por un equipo acostumbrado a alcanzar metas.
Amor: momento oportuno para expresar los sentimientos guardados.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios, aunque procurará que no afecten su esfuerzo.
Amor: los conflictos se disiparán al compartir ideales; el romance crecerá.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar tareas difíciles y realizarlas con éxito.
Amor: su poder de seducción atraerá a alguien especial; romance en puerta.
Si usted cumple años hoy es una persona simpática y generosa, que disfruta agasajar y hacer regalos a sus amigos.