Horóscopo de hoy sábado 23 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas avanzarán sin trabas y con episodios de buena fortuna que ayudarán.

Amor: se avecina el momento para comprometerse en una relación que crece día tras día.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: respuestas creativas surgirán y resolverán asuntos pendientes o urgentes.

Amor: momento para trabajar en la pareja el aburrimiento y generar nuevas iniciativas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su trabajo será bien evaluado y gente influyente le encomendará algo nuevo.

Amor: con fuerte simpatía vencerá las barreras de alguien agradable en una nueva relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una meta estará a su alcance antes de un plazo y el optimismo crecerá.

Amor: momento en la pareja para no subestimar las ideas del otro; sería un terrible error.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá las consecuencias de una mala decisión.

Amor: las discusiones que se reiteran provocarán actitudes que harán menguar la calidez.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los errores que provocan otros comenzarán a generar dificultades.

Amor: en pareja o nueva relación visitarán un lugar de ensueño y la calidez fluirá libremente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no será buena idea discutir con gente influyente, pero su idea ganará.

Amor: tomará decisiones sin consultar y habrá discusiones en la pareja, pero las evitará si dialoga.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una decisión a tiempo dará inicio a un ciclo de prosperidad.

Amor: su encanto impactará en el entorno, pero sabrá inclinarse por la persona más interesante.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: podrían surgir fallas que sugieren que debe cambiar de rumbo.

Amor: cierta iniciativa en la relación generará rechazo, pero tendrá creatividad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: necesitará firmeza para resolver asuntos que no pueden esperar.

Amor: se conjugarán circunstancias y se producirá el encuentro que espera desde hace tiempo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para ocuparse de asuntos legales y tener resultados favorables.

Amor: hará bien en no dar más vueltas y decidirse a generar el encuentro que ansía.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un asunto complicado podría empeorar, pero tendrá solidez para resolverlo.

Amor: dejará de lado la timidez y querrá que su atractivo sea la charla o la imagen.

Si usted cumple años hoy es una persona valiente. Por esa razón, siempre quiere estar en los primeros lugares.