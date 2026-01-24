Vida
Horóscopo de hoy sábado 24 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: momento propicio para comprar o alquilar elementos valiosos para un proyecto.
Amor: dejará atrás los roces en la pareja con pequeñas atenciones y una escucha más activa.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: el entorno cooperará para alcanzar las metas y un colega se destacará.
Amor: una ex pareja insistirá con reclamos, pero en realidad buscará otra cosa.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: día favorable para realizar los cambios necesarios en el proyecto.
Amor: será buena idea renovar acuerdos que han sufrido desgaste en la pareja.
Cáncer (22 junio a 23 julio)
Trabajo y negocios: posibles altibajos económicos, pero sin pérdidas; será una señal para estar alerta.
Amor: un encuentro fortuito aliviará penas y alegrará el corazón; se asoma un romance.
Leo (24 julio a 23 agosto)
Trabajo y negocios: llegarán colegas y personas del entorno con quienes no simpatiza, pero lograrán entenderse.
Amor: la necesidad de muestras de afecto será expresada y no habrá lugar para la indiferencia.
Virgo (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: el buen gusto aplicado a un proyecto será clave para los próximos eventos.
Amor: sostener un clima de sospecha no será saludable; la sinceridad lo disipará.
Libra (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: cambios económicos inesperados podrían perjudicar la actividad si no actúa con cautela.
Amor: tomará la iniciativa para liberar a la pareja de la influencia de una persona negativa.
Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: al visitar personas del pasado, despertará una antigua vocación.
Amor: una intimidad armoniosa fortalecerá la comunicación en la pareja.
Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: un logro inesperado despertará habilidades que no estaba utilizando.
Amor: una persona agradable le invitará a un lugar soñado; el romance se acerca.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: ciertas señales en el horizonte le animarán a considerar un nuevo empleo.
Amor: surgirá un problema afectivo, pero se resolverá si deja de lado la obstinación.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: insistirá con un entorno algo indiferente, pero cumplirá las metas propuestas.
Amor: no será buena idea discutir si la pareja está sensible; mejor optar por la diversión.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: un informe de personas influyentes le ayudará a valorar los logros obtenidos.
Amor: el éxito al relacionarse favorecerá invitaciones y citas románticas.
Si cumple años hoy es una persona interesada en profesiones que facilitan el acceso al poder y al dinero.