Horóscopo de hoy sábado 24 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: momento propicio para comprar o alquilar elementos valiosos para un proyecto.

Amor: dejará atrás los roces en la pareja con pequeñas atenciones y una escucha más activa.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: el entorno cooperará para alcanzar las metas y un colega se destacará.

Amor: una ex pareja insistirá con reclamos, pero en realidad buscará otra cosa.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: día favorable para realizar los cambios necesarios en el proyecto.

Amor: será buena idea renovar acuerdos que han sufrido desgaste en la pareja.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: posibles altibajos económicos, pero sin pérdidas; será una señal para estar alerta.

Amor: un encuentro fortuito aliviará penas y alegrará el corazón; se asoma un romance.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: llegarán colegas y personas del entorno con quienes no simpatiza, pero lograrán entenderse.

Amor: la necesidad de muestras de afecto será expresada y no habrá lugar para la indiferencia.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: el buen gusto aplicado a un proyecto será clave para los próximos eventos.

Amor: sostener un clima de sospecha no será saludable; la sinceridad lo disipará.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: cambios económicos inesperados podrían perjudicar la actividad si no actúa con cautela.

Amor: tomará la iniciativa para liberar a la pareja de la influencia de una persona negativa.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: al visitar personas del pasado, despertará una antigua vocación.

Amor: una intimidad armoniosa fortalecerá la comunicación en la pareja.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: un logro inesperado despertará habilidades que no estaba utilizando.

Amor: una persona agradable le invitará a un lugar soñado; el romance se acerca.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: ciertas señales en el horizonte le animarán a considerar un nuevo empleo.

Amor: surgirá un problema afectivo, pero se resolverá si deja de lado la obstinación.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: insistirá con un entorno algo indiferente, pero cumplirá las metas propuestas.

Amor: no será buena idea discutir si la pareja está sensible; mejor optar por la diversión.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: un informe de personas influyentes le ayudará a valorar los logros obtenidos.

Amor: el éxito al relacionarse favorecerá invitaciones y citas románticas.

Si cumple años hoy es una persona interesada en profesiones que facilitan el acceso al poder y al dinero.