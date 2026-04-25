Horóscopo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas y los resultados no podrían ser mejores; las cosas mejorarán.

Amor: hará bien en escuchar la propuesta que hace su pareja; quedará sorprendido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discutirá alguna directiva porque cree que no posee la eficacia que se necesita.

Amor: le reprocharán que ofrece pocas atenciones y no actúa con calidez; replanteos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros no pudieron y se ganará el respeto del entorno.

Amor: se relaciona con gente por aquí y por allá, pero su pareja le bajará a tierra.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará las malas propuestas y se entregará de lleno a lo suyo; el éxito llegará.

Amor: circula la idea de tomar distancia en la pareja, pero revisará los sentimientos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demoras, cancelaciones y reclamos serán indicios de que un cambio se avecina.

Amor: gestos con amoroso afecto harán que deje de lado las actitudes arrogantes.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto que está pendiente y los negocios fluirán con éxito.

Amor: tendrá un encuentro divertido, pero habrá alguien de quien se enamorará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: con colegas de su parte y mucho optimismo, vencerá los obstáculos.

Amor: expresión afectiva. Amorosos momentos con nueva pareja o en una reconciliación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un colega cometerá errores complicados. Se imponen cambios.

Amor: por obstinados, una discusión en la pareja se prolongará, pero llegarán a un acuerdo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades surgirán, pero alguien experto las resolverá.

Amor: pondrá su buen humor siempre dispuesto para la pareja, pero puede agotarse.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: mezclar familia y negocios no será buena idea y cambiará el rumbo.

Amor: contagiará a la pareja de su optimismo; así pasarán momentos vibrantes.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se presentará alguien que le mostrará otro modo de aumentar sus ingresos.

Amor: intensa comunión afectiva en la pareja; la llama del amor alejará conflictos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que afectarán los proyectos, pero tendrán solución.

Amor: un diálogo a tiempo suavizará cierta rispidez y acortará las distancias.

Si usted cumple años hoy es una persona impulsiva, pero con problemas para expresar su afecto y emociones.