Horóscopo de hoy sábado 25 de octubre de 2025

vida

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aplicando mayor empuje para reflotar proyectos o negocios, todo mejorará.
Amor: una relación nueva podría impactar en su vida como nadie lo hizo antes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierta gente cometerá errores y creará problemas, pero con carácter resolverá.
Amor: conocerá a alguien que atrapará su corazón y no querrá separarse más.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: actividades con altibajos, pero tomará iniciativas que le conducirán al éxito.
Amor: un clima de plena calidez disipará la tensión y unirá a la pareja en lo íntimo.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta inestabilidad le creará dudas ante un nuevo proyecto, pero lo hará bien.
Amor: en la pareja se avecinan cambios drásticos que exigirán respuestas adultas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: finalmente podrá terminar con asuntos pendientes y avanzar con algo nuevo.
Amor: algún rasgo de su carácter causará reproches y críticas; momento para dialogar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente definirá qué proyectos importan y será beneficiado.
Amor: su encanto llamará la atención de la persona menos imaginada; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades alterarán los planes, pero lo pensará bien y resolverá.
Amor: alguien querrá conocerle, pero tendrá en mente a otra persona; desenlace romántico.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un desacuerdo podría perjudicar los negocios, pero acercará posiciones.
Amor: su carácter pondrá a salvo la privacidad y generará un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para nuevos planes y cambios de rumbo.
Amor: la confianza crecerá y renovará el encanto; el romance saldrá fortalecido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado ayudará y el proyecto será factible.
Amor: le expresarán sentimientos tan sólidos que será buena idea tomarlos en cuenta.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si aplica un plan drástico todo se arreglará y se renovarán proyectos.
Amor: un encuentro fortuito pondrá en su camino a alguien que percibirá irresistible.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una situación complicada afectará su equilibrio, pero evitará una crisis.
Amor: una mirada dirá todo lo que espera y el momento para una cita romántica llega.

Si usted cumple años hoy es una persona habituada a no escuchar sugerencias, pero de carácter enamoradizo.

ESCRITO POR:

