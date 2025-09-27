vida
Horóscopo de hoy sábado 27 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: litigios o pleitos tendrán resultado favorable y darán sustento a su proyecto.
Amor: un secreto dejará de serlo y una propuesta ilusionará a alguien cercano.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: novedades en proyectos de desarrollo económico traerán entusiasmo y éxito.
Amor: si traslada tensiones laborales a la pareja, la armonía se verá afectada.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: sumará servicios y productos nuevos; el proyecto comenzará a dar frutos.
Amor: dejará atrás malas vivencias del pasado y buscará iniciar una nueva relación.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: recibirá apoyos para un nuevo proyecto y hallará aliados inesperados.
Amor: con intensa vida social, habrá mensajes, invitaciones y encuentros soñados.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: se concretará un evento esperado y crecerá la confianza en su negocio.
Amor: tratar con una expareja podría reabrir viejos conflictos.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: si dedica más tiempo a su proyecto, los resultados se verán de inmediato.
Amor: la tensión externa afectará la relación; convendrá relajarse.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: colegas nuevos colaborarán para concluir tareas que requieren precisión.
Amor: el encanto de su pareja será el estímulo que renovará el deseo de calidez.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: alguien del entorno podría cometer errores complicados; atención.
Amor: surgirán reclamos en la pareja, pero no alcanzará con resolverlos a medias.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: propicio para firmar acuerdos o contratos favorables.
Amor: si deja de idealizar a su pareja, podrá ver la relación tal como es.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará con un proyecto de gran beneficio.
Amor: aunque todo parezca bien, la rutina molestará y no deberá ignorarla.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: su creatividad dará lugar a ideas que pronto podrán concretarse.
Amor: un acuerdo audaz en la pareja permitirá disfrutar plenamente de la intimidad.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: ideará un plan para crecer en lo material, aunque tardará en concretarse.
Amor: el exceso de compañerismo podría limitar la expresión de ternura en la relación.
Si usted cumple años hoy es una persona sensible y despierta. Le interesa lo último sobre el arte y la ciencia.