Horóscopo de hoy sábado 27 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: litigios o pleitos tendrán resultado favorable y darán sustento a su proyecto.

Amor: un secreto dejará de serlo y una propuesta ilusionará a alguien cercano.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: novedades en proyectos de desarrollo económico traerán entusiasmo y éxito.

Amor: si traslada tensiones laborales a la pareja, la armonía se verá afectada.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: sumará servicios y productos nuevos; el proyecto comenzará a dar frutos.

Amor: dejará atrás malas vivencias del pasado y buscará iniciar una nueva relación.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: recibirá apoyos para un nuevo proyecto y hallará aliados inesperados.

Amor: con intensa vida social, habrá mensajes, invitaciones y encuentros soñados.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: se concretará un evento esperado y crecerá la confianza en su negocio.

Amor: tratar con una expareja podría reabrir viejos conflictos.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: si dedica más tiempo a su proyecto, los resultados se verán de inmediato.

Amor: la tensión externa afectará la relación; convendrá relajarse.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: colegas nuevos colaborarán para concluir tareas que requieren precisión.

Amor: el encanto de su pareja será el estímulo que renovará el deseo de calidez.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: alguien del entorno podría cometer errores complicados; atención.

Amor: surgirán reclamos en la pareja, pero no alcanzará con resolverlos a medias.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: propicio para firmar acuerdos o contratos favorables.

Amor: si deja de idealizar a su pareja, podrá ver la relación tal como es.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará con un proyecto de gran beneficio.

Amor: aunque todo parezca bien, la rutina molestará y no deberá ignorarla.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su creatividad dará lugar a ideas que pronto podrán concretarse.

Amor: un acuerdo audaz en la pareja permitirá disfrutar plenamente de la intimidad.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: ideará un plan para crecer en lo material, aunque tardará en concretarse.

Amor: el exceso de compañerismo podría limitar la expresión de ternura en la relación.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y despierta. Le interesa lo último sobre el arte y la ciencia.