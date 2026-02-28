Horóscopo de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que, si los analiza y maneja con cuidado, serán positivos.

Amor: surgirán dulces momentos en un encuentro fortuito con alguien encantador.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aun con alguna falla, el camino al éxito será firme; una persona influyente se comunicará.

Amor: en la pareja surgirán iniciativas audaces que fortalecerán la seducción.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: asumirá el lugar de un colega ausente y demostrará su talento; será reconocido.

Amor: con grandes expectativas, podría concretarse una nueva relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien importante le dará excelentes noticias; surgirá un nuevo proyecto.

Amor: una confesión inesperada le sorprenderá, aunque querrá escucharla.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá oposición a un proyecto y deberá reconsiderar el rumbo.

Amor: su encanto avivará la calidez en la pareja y fortalecerá la intimidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un informe negativo causará revuelo, pero sabrán revertirlo.

Amor: su encanto no pasará desapercibido y alguien quedará impactado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un nuevo problema trabará la tarea, pero lo resolverá con serenidad.

Amor: un estado de duda constante afectará la relación y exigirá diálogo sincero.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva no ayudará a corregir errores.

Amor: alguien interesante le hará una propuesta difícil de rechazar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el optimismo será clave para el éxito de un proyecto.

Amor: al conocer un ambiente nuevo, descubrirá afinidades que facilitarán el romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto presentará ventajas, pero también riesgos que deberá evaluar.

Amor: alguien cercano le presentará a una persona especial y podría enamorarse.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con realismo dejará de lado una propuesta fantasiosa.

Amor: de quien menos imagina llegará una invitación que aceptará sin dudar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar cambios y asumir iniciativas audaces.

Amor: si supera dudas y culpas, la relación comenzará a mejorar.

Si usted cumple años hoy es una persona interesada en la investigación, pero también se destaca en los deportes.