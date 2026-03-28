Horóscopo de hoy sábado 28 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que traban proyectos o negocios y todo comenzará a fluir.

Amor: una confusión quedará aclarada y la pareja recuperará su cálida armonía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: superará una restricción económica con riesgo y habilidad financiera.

Amor: se avecina una invitación que vencerá su timidez y podría generar un romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: habrá mejores resultados gracias a una mayor cooperación del entorno.

Amor: alguien cercano inventará una excusa graciosa para estar a su lado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: evitará que ideas sin sustento sean consideradas en un proyecto.

Amor: no es buen momento para respuestas duras; se disculpará y abrirá el diálogo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: le pedirán un informe que será bien evaluado.

Amor: su encanto será irresistible y atraerá todas las miradas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento de hacer una pausa y analizar cómo mejorar resultados.

Amor: al dedicar más tiempo a la pareja, descubrirá el valor de la calidez compartida.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: nuevas personas deberán demostrar su confiabilidad con hechos.

Amor: su pareja insistirá en un tema que creía cerrado, pero escuchará otra versión.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: asuntos legales avanzarán y lo que parecía pérdida dejará de serlo.

Amor: la afinidad creciente con alguien dará paso a un romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un evento del que espera mucho dará excelentes resultados.

Amor: un encuentro fortuito abrirá paso a una relación grata y sorpresiva.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su trabajo y el del equipo.

Amor: personas entrometidas podrían afectar la armonía, pero sabrá alejarlas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un resultado inesperado preocupará, pero hallará la causa.

Amor: su forma de actuar en la pareja podría volverse molesta si no se modera.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: atender asuntos ajenos en lugar de propios frenará su avance.

Amor: su sensibilidad impactará a alguien y pronto surgirá un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona buena anfitriona y optimista. Las injusticias le provocan gran mal humor.