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Horóscopo de hoy sábado 28 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: resolverá problemas que traban proyectos o negocios y todo comenzará a fluir.
Amor: una confusión quedará aclarada y la pareja recuperará su cálida armonía.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: superará una restricción económica con riesgo y habilidad financiera.
Amor: se avecina una invitación que vencerá su timidez y podría generar un romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: habrá mejores resultados gracias a una mayor cooperación del entorno.
Amor: alguien cercano inventará una excusa graciosa para estar a su lado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: evitará que ideas sin sustento sean consideradas en un proyecto.
Amor: no es buen momento para respuestas duras; se disculpará y abrirá el diálogo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: le pedirán un informe que será bien evaluado.
Amor: su encanto será irresistible y atraerá todas las miradas.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento de hacer una pausa y analizar cómo mejorar resultados.
Amor: al dedicar más tiempo a la pareja, descubrirá el valor de la calidez compartida.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: nuevas personas deberán demostrar su confiabilidad con hechos.
Amor: su pareja insistirá en un tema que creía cerrado, pero escuchará otra versión.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: asuntos legales avanzarán y lo que parecía pérdida dejará de serlo.
Amor: la afinidad creciente con alguien dará paso a un romance.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un evento del que espera mucho dará excelentes resultados.
Amor: un encuentro fortuito abrirá paso a una relación grata y sorpresiva.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su trabajo y el del equipo.
Amor: personas entrometidas podrían afectar la armonía, pero sabrá alejarlas.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un resultado inesperado preocupará, pero hallará la causa.
Amor: su forma de actuar en la pareja podría volverse molesta si no se modera.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: atender asuntos ajenos en lugar de propios frenará su avance.
Amor: su sensibilidad impactará a alguien y pronto surgirá un romance.
Si usted cumple años hoy es una persona buena anfitriona y optimista. Las injusticias le provocan gran mal humor.