Horóscopo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se arriesgará a hacer cambios y los resultados positivos no se harán esperar.

Amor: se dará la dinámica de una relación que finaliza y otra nueva que comienza.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto impactará por original y recibirá la admiración del entorno.

Amor: con una bella persona surgirá una agradable afinidad; se avecina romance.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar metas con facilidad y mostrar su gran trabajo.

Amor: momento para dejar de lado la dispersión y expresar mejor los sentimientos.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: llega propuesta para cambiar de empleo, pero la estudiará bien.

Amor: experimentará nostalgia por una relación pasada, pero alguien nuevo le gustará.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: ignorará una propuesta algo fantasiosa y decidirá insistir con su proyecto.

Amor: saldrá con intención de conocer a una persona para algo que no sea efímero.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su habilidad le llevará a obtener beneficios y reflotará un proyecto con éxito.

Amor: surgirán discusiones que alterarán los ánimos, pero llegarán a un acuerdo.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento indicado para invertir en mejoras o reparaciones y preparar el éxito.

Amor: tomará iniciativas para generar una cita agradable en un lugar divertido.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: sufrirá indecisión ante muchas opciones, pero una de ellas será un acierto.

Amor: si abre su corazón y acepta errores, se iniciará una etapa de plena armonía.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el proyecto renovado creará un negocio que pronto mostrará cierto éxito.

Amor: se disipará la tirantez y la intimidad ganará en entusiasmo; deseos cumplidos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: escenarios económicos volátiles amenazan el negocio, pero los superará.

Amor: sentirá interés por alguien nuevo, pero no percibirá indicios de reciprocidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará una inversión que permitirá planificar las actividades con mayor seguridad.

Amor: con cierta persona tendrá un entendimiento que irá más allá de las palabras.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas que despejan dudas e inician cambios audaces.

Amor: el encuentro fortuito con una agradable persona le hará vivir un feliz momento.

Si usted cumple años hoy es una persona: orgullosa de dirigir su mundo sin interferencias y de realizar sus deseos.