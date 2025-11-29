vida
Horóscopo de hoy sábado 29 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se arriesgará a hacer cambios y los resultados positivos no se harán esperar.
Amor: se dará la dinámica de una relación que finaliza y otra nueva que comienza.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto impactará por original y recibirá la admiración del entorno.
Amor: con una bella persona surgirá una agradable afinidad; se avecina romance.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar metas con facilidad y mostrar su gran trabajo.
Amor: momento para dejar de lado la dispersión y expresar mejor los sentimientos.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: llega propuesta para cambiar de empleo, pero la estudiará bien.
Amor: experimentará nostalgia por una relación pasada, pero alguien nuevo le gustará.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: ignorará una propuesta algo fantasiosa y decidirá insistir con su proyecto.
Amor: saldrá con intención de conocer a una persona para algo que no sea efímero.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: su habilidad le llevará a obtener beneficios y reflotará un proyecto con éxito.
Amor: surgirán discusiones que alterarán los ánimos, pero llegarán a un acuerdo.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento indicado para invertir en mejoras o reparaciones y preparar el éxito.
Amor: tomará iniciativas para generar una cita agradable en un lugar divertido.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: sufrirá indecisión ante muchas opciones, pero una de ellas será un acierto.
Amor: si abre su corazón y acepta errores, se iniciará una etapa de plena armonía.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el proyecto renovado creará un negocio que pronto mostrará cierto éxito.
Amor: se disipará la tirantez y la intimidad ganará en entusiasmo; deseos cumplidos.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: escenarios económicos volátiles amenazan el negocio, pero los superará.
Amor: sentirá interés por alguien nuevo, pero no percibirá indicios de reciprocidad.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: llegará una inversión que permitirá planificar las actividades con mayor seguridad.
Amor: con cierta persona tendrá un entendimiento que irá más allá de las palabras.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas que despejan dudas e inician cambios audaces.
Amor: el encuentro fortuito con una agradable persona le hará vivir un feliz momento.
Si usted cumple años hoy es una persona: orgullosa de dirigir su mundo sin interferencias y de realizar sus deseos.