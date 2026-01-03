vida
Horóscopo de hoy sábado 3 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Trabajo y negocios: Iniciará una actividad poniendo en su lugar a personas con poca capacitación.
Amor: Momento para escuchar con atención quejas en la pareja que no ha atendido.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Trabajo y negocios: Habrá actitudes incompatibles con el avance de un proyecto, pero las vencerá.
Amor: Llegará una invitación para una cita y todo le conducirá a un cálido romance.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Trabajo y negocios: Una reunión productiva le ayudará a fortalecer un proyecto estancado.
Amor: Conocerá a una bella persona con la que podrá compartir una dulce afinidad.
Cáncer (22 de junio – 23 de julio)
Trabajo y negocios: Hará bien en no perder de vista el control de gastos y la capacitación.
Amor: Posibles altibajos en la pareja, pero es favorable para iniciar nuevas relaciones.
Leo (24 de julio – 23 de agosto)
Trabajo y negocios: Crecerá una demanda del entorno que indica que hay cosas para arreglar.
Amor: Sus argumentos crearán ideas que a alguien le parecerán encantadoras.
Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: Medidas contradictorias provocarán trastornos en negocios o proyectos.
Amor: Prestará oídos a secretos que le llenarán de expectativas con cierta persona.
Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
Trabajo y negocios: Habrá actitudes de gente maliciosa, pero no podrán hacerle daño.
Amor: La calidez anidará en su corazón y le animará para una cita inolvidable.
Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: Ciertas circunstancias le obligarán a actuar de un modo inusual.
Amor: Momento propicio para no enojarse y tener comprensión con quien le fastidia.
Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: Alguien con fama de incumplidor le pedirá un préstamo.
Amor: La persona menos imaginada demostrará que le admira desde hace mucho tiempo.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Trabajo y negocios: Alguien le traerá una solución increíble a un viejo problema.
Amor: Un enredo se resolverá de modo gracioso y llenará de expectativas a la pareja.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Trabajo y negocios: Llegarán los recursos necesarios para mejorar el negocio o proyecto.
Amor: Querrá mostrarse indiferente ante cierta persona, pero no podrá y surgirá el romance.
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Trabajo y negocios: Recibirá las evaluaciones más inesperadas, pero su trabajo será el mejor.
Amor: Tendrá el ánimo dispuesto para escuchar los problemas e intimidades de los demás.
Si cumple años hoy es una persona conservadora con el dinero; sabe ganarlo, pero tiende a gastar poco y ahorrar.