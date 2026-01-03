Horóscopo de hoy sábado 3 de enero de 2026

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Iniciará una actividad poniendo en su lugar a personas con poca capacitación.

Amor: Momento para escuchar con atención quejas en la pareja que no ha atendido.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Habrá actitudes incompatibles con el avance de un proyecto, pero las vencerá.

Amor: Llegará una invitación para una cita y todo le conducirá a un cálido romance.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Una reunión productiva le ayudará a fortalecer un proyecto estancado.

Amor: Conocerá a una bella persona con la que podrá compartir una dulce afinidad.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Hará bien en no perder de vista el control de gastos y la capacitación.

Amor: Posibles altibajos en la pareja, pero es favorable para iniciar nuevas relaciones.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Crecerá una demanda del entorno que indica que hay cosas para arreglar.

Amor: Sus argumentos crearán ideas que a alguien le parecerán encantadoras.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Medidas contradictorias provocarán trastornos en negocios o proyectos.

Amor: Prestará oídos a secretos que le llenarán de expectativas con cierta persona.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Habrá actitudes de gente maliciosa, pero no podrán hacerle daño.

Amor: La calidez anidará en su corazón y le animará para una cita inolvidable.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Ciertas circunstancias le obligarán a actuar de un modo inusual.

Amor: Momento propicio para no enojarse y tener comprensión con quien le fastidia.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Alguien con fama de incumplidor le pedirá un préstamo.

Amor: La persona menos imaginada demostrará que le admira desde hace mucho tiempo.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Alguien le traerá una solución increíble a un viejo problema.

Amor: Un enredo se resolverá de modo gracioso y llenará de expectativas a la pareja.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Llegarán los recursos necesarios para mejorar el negocio o proyecto.

Amor: Querrá mostrarse indiferente ante cierta persona, pero no podrá y surgirá el romance.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Recibirá las evaluaciones más inesperadas, pero su trabajo será el mejor.

Amor: Tendrá el ánimo dispuesto para escuchar los problemas e intimidades de los demás.

Si cumple años hoy es una persona conservadora con el dinero; sabe ganarlo, pero tiende a gastar poco y ahorrar.