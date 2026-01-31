Horóscopo de hoy sábado 31 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: momento especial para resolver temas pendientes y avanzar con algo nuevo.

Amor: recibirá reproches por descuidar los pequeños detalles, pero prestará atención y mejorará el clima.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: percibirá señales que indican que un negocio mejorará si introduce un cambio oportuno.

Amor: la persona menos imaginada se sentirá muy atraída por su irresistible encanto.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: resurgirá un conflicto que creía resuelto y las metas parecerán alejarse; conviene revisar.

Amor: conocerá a alguien que le inspirará afecto inmediato y querrá acercarse.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar reparaciones o mejoras en el lugar de trabajo.

Amor: una discusión revelará una situación inesperada; dialogar será imprescindible.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: su habilidad para generar nuevos negocios o proyectos estará muy desarrollada.

Amor: se abrirá un diálogo en la pareja sobre quién administra el dinero; será aclarador.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: circulará un rumor sobre su proyecto, pero logrará desmentirlo con hechos concretos.

Amor: alguien recién llegado despertará expectativas; encontrará la excusa justa para acercarse.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: buen momento para compras y ventas que facilitarán cambios positivos.

Amor: en el lugar menos imaginado conocerá a una persona de encanto irresistible.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: algunos colegas objetarán su iniciativa y postergarán cambios; mantenga la calma.

Amor: la persona más impensada le invitará a una cita en un sitio que desea conocer.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: le revelarán información valiosa que facilitará tareas y negocios.

Amor: su simpatía resultará muy atractiva para la persona que más desea conocer.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio muy esperado que reforzará los negocios.

Amor: un encuentro fortuito romperá la rutina y resultará muy positivo.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: se animará a emprender con productos nuevos o audaces; éxito resonante.

Amor: alguien tímido expresará sentimientos con torpeza, pero usted sabrá acompañar.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: hallará datos u objetos que creía extraviados y el proyecto avanzará.

Amor: si acude a una cita con demasiadas expectativas, podría cometer una torpeza; relájese.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y amable, pero si la presionan puede volverse irascible.