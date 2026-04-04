Vida
Horóscopo de hoy sábado 4 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: gente influyente destacará su talento en la elaboración de proyectos.
Amor: su impulsividad alterará la dinámica de la pareja, pero lo revertirá rápidamente.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: promoverá cambios que podrían atrasar las tareas, pero las ventajas serán positivas.
Amor: tomará la iniciativa y se verá con una bella persona; todo resultará bien.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se moverá con rapidez y resolverá asuntos convertidos en obstáculos.
Amor: un momento íntimo derivará en una cálida situación romántica que cambia todo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: gente que apoya sus planes se demorará en participar y podría perjudicarle.
Amor: una actitud de su pareja le tomará por sorpresa, pero al final lo disfrutará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: alguien querrá arrebatarle el éxito, pero no podrá hacerlo por ser tan ineficiente.
Amor: no será justo que su pareja se ocupe de todo, pero con un regalo la agasajará.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: no será oportuno criticar a quienes arriesgan negocios o idean proyectos.
Amor: con menos rigidez, la pareja estará mejor y así podrán divertirse con amigos.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una seguidilla de éxitos disipará las dudas y crecerá la confianza.
Amor: no necesita una relación problemática, sino despertar y amarse con intensidad.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: se interesará en proyectos nuevos que atraerán beneficios.
Amor: disfrutará de armonía plena y calidez intensa; la pareja estará bien, madurando.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: llegan resultados excelentes en negocios o proyectos y todo crecerá.
Amor: idealizar a la pareja no le hará bien; podría haber momentos de desencanto.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: comenzará una nueva actividad que le llenará de entusiasmo.
Amor: dejará de lado lo rutinario y se animará a participar en encuentros divertidos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: alcanzará un nivel de excelencia para llegar a metas complicadas.
Amor: su fuerte encanto será notado de inmediato en el entorno y le verán irresistible.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una solución simple ayudará a que los demás vean las cosas tal como son.
Amor: su alma sensible será admirada por su pareja y significará un cambio de actitud.
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