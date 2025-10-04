Horóscopo de hoy sábado 4 de octubre de 2025

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será buena idea no compartir lo significativo de su proyecto; hay gente maliciosa.

Amor: un oportuno cambio de imagen hará que su encanto sea bien percibido.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará decisiones a tiempo y eso será bien recibido en el entorno; todo se encamina.

Amor: un tema sentimental le tendrá a maltraer, pero alguien querrá acercarse.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones inesperadas, pero las superará haciendo cambios.

Amor: será oportuno abrir el corazón y dejar fluir los sentimientos guardados.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un negocio dará resultados discretos, pero le hará revisar todo el proyecto.

Amor: en la pareja tendrá el estímulo para liberar la carga que ocupa su corazón.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una de sus ideas tendrá notorio éxito y provocará que gente influyente se interese.

Amor: momentos de gran calidez, expresión emocional y dulce ternura en la intimidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: algunas tareas se complicarán; otras tendrán éxito inesperado.

Amor: alguien hará insinuaciones cada vez más notorias y generará una invitación.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral que será conveniente examinar bien a fondo.

Amor: la relación recuperará la armonía perdida por una discusión que no lleva a nada.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto le llenará de entusiasmo porque mostrará su creatividad.

Amor: calidez, unión plena y gestos agradables generarán un nuevo comienzo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su instinto para negociar estará en alza. Aun con riesgos, ganará.

Amor: un tema del que no se quiere hablar en la relación será causa de problemas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: si deja de lado los datos poco importantes, surgirá un proyecto genial.

Amor: si abandona las exigencias, la armonía llegará y habrá nuevo comienzo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se resolverá un asunto conflictivo y la mayoría de las cosas se arreglarán.

Amor: querrá sugerir cambios en la relación que implicarán un nuevo compromiso.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una medida inesperada podría perjudicar los planes, pero creará un nuevo proyecto.

Amor: si deja atrás las dudas, el rencor se disipará y podrá amar en cuerpo y alma.

Si cumple años hoy es una persona muy sensible. Rara vez actúa impulsivamente. Necesita el afecto de los demás.