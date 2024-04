ARIES (21 marzo a 20 abril)-

Trabajo y negocios: pondrá las cosas en su lugar de modo enérgico y un negocio de éxito surgirá. Amor: momento propicio para escuchar los pedidos que hasta ahora quiso ignorar.

TAURO (21 abril a 20 mayo)-

Trabajo y negocios: actitudes confusas en el entorno alterarán los nervios; habrá que ser paciente. Amor: favorable para concretar una cita con la persona que le atrae; posible romance.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)-

Trabajo y negocios: una reunión le pondrá en contacto con estrategias que crearán éxitos. Amor: conocerá a una persona con la que será imposible mantener secretos; confianza.

CANCER (22 junio 23 julio)-

Trabajo y negocios: habrá un objetivo para no perder de vista: controlar gastos y ahorrar. Amor: posibles altibajos en parejas, pero propicio para los que inician nuevo romance.

LEO (24 julio a 23 agosto)-

Trabajo y negocios: cierta demanda surgirá de su entorno e indicará que hay asuntos no resueltos. Amor: si no mide las palabras, alguien sensible que está a su lado podría sufrir.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)-

Trabajo y negocios: alguna directiva podría crear trastornos en el trabajo, pero lo resolverá. Amor: una confesión amorosa le llenará de entusiasmo; pero conviene meditarlo bien.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)-

Trabajo y negocios: alerta por gente que comenta con malicia su tarea, pero los vencerá. Amor: la verdad aliviará el clima en la relación y facilita para promover un encuentro.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)-

Trabajo y negocios: las circunstancias obligarán a actuar de un modo que no es habitual. Amor: conviene expresarse con mucho tacto al hablar de aquello que le molesta.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)-

Trabajo y negocios: surgirá pedido de trabajo de alguien conocido. Conviene evaluar. Amor: la persona menos imaginada le dará una muestra de afecto inolvidable.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)-

Trabajo y negocios: problemas que parecen complicados serán resueltos con habilidad. Amor: un enredo que resulta gracioso agregará dulces vivencias a la vida cotidiana.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)-

Trabajo y negocios: favorable obtener recursos y mejorar los negocios. Éxito resonante. Amor: difícil permanecer indiferente ante cierta persona y querrá acercarse.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)-

Trabajo y negocios: recibirá visitas incómodas, pero su trabajo será evaluado correctamente. Amor: tendrá el ánimo dispuesto a escuchar las confidencias de alguien que es especial.

Si cumple años hoy usted es una persona: derrochadora, sabe ganar dinero, pero tiende a gastar casi sin control.