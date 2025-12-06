Horóscopo de hoy sábado 6 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: surgirán proyectos que ampliarán el horizonte de su emprendimiento.

Amor: descubrirá afinidades con cierta persona que embellece una nueva relación.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: se moverá con soltura en una tarea en la que otros fallan y la recupera.

Amor: preferirá la calma en la pareja antes que comenzar discusiones a cada momento.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: momento favorable para aplicar ideas audaces en un nuevo proyecto.

Amor: surgirá inesperada atracción con la persona menos imaginada y habrá encuentro.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: cortará actividades que no benefician y las encauza al rumbo positivo.

Amor: su energía amorosa descollará en la pareja y provocará momentos inolvidables.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: momento propicio para renovar negocios o empujar lo que está postergado.

Amor: establecerá una relación con una persona que cree inaccesible; se avecina romance.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: ciertas críticas afectarán sus planes, pero con algunos cambios, ganará.

Amor: mucha vida social podría afectar la atracción, pero un regalo será oportuno.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: su mente se destaca y surgen en el horizonte señales de prosperidad.

Amor: se producirá el cambio interior necesario para la concreción del romance.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: vuelve un conflicto que cree resuelto pero estará bien preparado.

Amor: su fuerte encanto se percibirá irresistible y alguien se lo hará saber.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: una etapa de errores finaliza y le prepara para los éxitos.

Amor: no servirá intelectualizar con aspectos de la relación o el romance será afectado.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: se apoyará en colegas y evitará las acciones inconducentes.

Amor: en la pareja podría haber momentos de angustia que acompañará con afecto.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: aparecerá gente incómoda en el entorno, pero evitará los daños.

Amor: una ex pareja se acercará con una rara propuesta que no querrá escuchar.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: hará bien en resguardar el dinero y controlar los gastos si desea crecer.

Amor: ciertos rasgos de conducta en alguien atractivo comenzarán a ser una molestia.

Si cumple años hoy usted es una persona: correcta, educada y prolija pero cuando ríe surge aquel niño divertido.