vida
Horóscopo de hoy sábado 6 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: surgirán proyectos que ampliarán el horizonte de su emprendimiento.
Amor: descubrirá afinidades con cierta persona que embellece una nueva relación.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: se moverá con soltura en una tarea en la que otros fallan y la recupera.
Amor: preferirá la calma en la pareja antes que comenzar discusiones a cada momento.
GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
Trabajo y negocios: momento favorable para aplicar ideas audaces en un nuevo proyecto.
Amor: surgirá inesperada atracción con la persona menos imaginada y habrá encuentro.
CÁNCER (21 junio a 20 julio)
Trabajo y negocios: cortará actividades que no benefician y las encauza al rumbo positivo.
Amor: su energía amorosa descollará en la pareja y provocará momentos inolvidables.
LEO (21 julio a 20 agosto)
Trabajo y negocios: momento propicio para renovar negocios o empujar lo que está postergado.
Amor: establecerá una relación con una persona que cree inaccesible; se avecina romance.
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: ciertas críticas afectarán sus planes, pero con algunos cambios, ganará.
Amor: mucha vida social podría afectar la atracción, pero un regalo será oportuno.
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: su mente se destaca y surgen en el horizonte señales de prosperidad.
Amor: se producirá el cambio interior necesario para la concreción del romance.
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: vuelve un conflicto que cree resuelto pero estará bien preparado.
Amor: su fuerte encanto se percibirá irresistible y alguien se lo hará saber.
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: una etapa de errores finaliza y le prepara para los éxitos.
Amor: no servirá intelectualizar con aspectos de la relación o el romance será afectado.
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: se apoyará en colegas y evitará las acciones inconducentes.
Amor: en la pareja podría haber momentos de angustia que acompañará con afecto.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: aparecerá gente incómoda en el entorno, pero evitará los daños.
Amor: una ex pareja se acercará con una rara propuesta que no querrá escuchar.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: hará bien en resguardar el dinero y controlar los gastos si desea crecer.
Amor: ciertos rasgos de conducta en alguien atractivo comenzarán a ser una molestia.
Si cumple años hoy usted es una persona: correcta, educada y prolija pero cuando ríe surge aquel niño divertido.