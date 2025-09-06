Horóscopo de hoy sábado 6 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: habrá trabas por negativas del entorno, pero su proyecto logrará superarlas.

Amor: su impulsividad podría generar dudas en la pareja, aunque lo advertirá a tiempo.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: enfrentará dificultades, pero concretará negocios y recibirá cobranzas.

Amor: momento especial para superar crisis y disipar rencores; nuevo comienzo.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: aun con críticas, sus tareas se destacarán; las ignorará y seguirá adelante.

Amor: la tensión crecerá en la pareja; si evita discutir, la respuesta será inolvidable.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: tendrá gran intuición para detectar oportunidades y tomará la iniciativa.

Amor: será positivo acudir al diálogo; solo así abrirá su corazón.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: recuperará vigencia una audaz idea postergada, que generará recursos.

Amor: vivirá momentos de armonía, aunque a su alrededor habrá actitudes maliciosas.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: con concentración alcanzará cada meta y obtendrá beneficios extra.

Amor: en una cita pensará que no interpretan sus sentimientos, pero se sorprenderá.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: su intuición lo guiará por el camino más rápido hacia las metas.

Amor: se avecina una relación que superará todo lo vivido hasta ahora.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: sus iniciativas serán valoradas por los resultados favorables; éxito.

Amor: posibles altibajos le quitarán el sueño, aunque no toda la responsabilidad será suya.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: surgirán novedades que le entusiasmarán respecto de un proyecto.

Amor: su encanto disipará temores de ruptura y devolverá la armonía.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: deberá actuar con cautela en inversiones y negocios.

Amor: surgirá descontento en la pareja, pero un familiar ayudará a reconciliarlos.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: una idea audaz estimulará la búsqueda de beneficios en un nuevo negocio.

Amor: su insistencia en los pequeños gestos lo volverá irresistible para cierta persona.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: si persiste en la terquedad, el proyecto podría fallar, pero lo revertirá a tiempo.

Amor: un encuentro fortuito conmoverá su mundo afectivo y derivará en romance.

Si usted cumple años hoy es una persona brillante e ingeniosa, que selecciona lo que le gusta e interesa.