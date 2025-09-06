vida
Horóscopo de hoy sábado 6 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: habrá trabas por negativas del entorno, pero su proyecto logrará superarlas.
Amor: su impulsividad podría generar dudas en la pareja, aunque lo advertirá a tiempo.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: enfrentará dificultades, pero concretará negocios y recibirá cobranzas.
Amor: momento especial para superar crisis y disipar rencores; nuevo comienzo.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: aun con críticas, sus tareas se destacarán; las ignorará y seguirá adelante.
Amor: la tensión crecerá en la pareja; si evita discutir, la respuesta será inolvidable.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: tendrá gran intuición para detectar oportunidades y tomará la iniciativa.
Amor: será positivo acudir al diálogo; solo así abrirá su corazón.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: recuperará vigencia una audaz idea postergada, que generará recursos.
Amor: vivirá momentos de armonía, aunque a su alrededor habrá actitudes maliciosas.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: con concentración alcanzará cada meta y obtendrá beneficios extra.
Amor: en una cita pensará que no interpretan sus sentimientos, pero se sorprenderá.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: su intuición lo guiará por el camino más rápido hacia las metas.
Amor: se avecina una relación que superará todo lo vivido hasta ahora.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: sus iniciativas serán valoradas por los resultados favorables; éxito.
Amor: posibles altibajos le quitarán el sueño, aunque no toda la responsabilidad será suya.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: surgirán novedades que le entusiasmarán respecto de un proyecto.
Amor: su encanto disipará temores de ruptura y devolverá la armonía.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: deberá actuar con cautela en inversiones y negocios.
Amor: surgirá descontento en la pareja, pero un familiar ayudará a reconciliarlos.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: una idea audaz estimulará la búsqueda de beneficios en un nuevo negocio.
Amor: su insistencia en los pequeños gestos lo volverá irresistible para cierta persona.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: si persiste en la terquedad, el proyecto podría fallar, pero lo revertirá a tiempo.
Amor: un encuentro fortuito conmoverá su mundo afectivo y derivará en romance.
Si usted cumple años hoy es una persona brillante e ingeniosa, que selecciona lo que le gusta e interesa.