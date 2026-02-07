Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su carácter impulsivo le ayudará a resolver imprevistos y destacará en el entorno.

Amor: una muestra de afecto despertará su encanto, pleno de calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar proyectos; todo avanzará con éxito.

Amor: se animará a expresar sus sentimientos y crecerá la armonía en la pareja.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomar decisiones sin consultar podría llevarle a cometer errores.

Amor: la persona que le atrae hará comentarios positivos sobre su actitud.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una duda podría desviar el rumbo planeado, pero logrará corregirlo a tiempo.

Amor: sus sentimientos saldrán a la luz y llenarán de dicha a su nueva pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con iniciativa y firmeza.

Amor: una visita agradable fortalecerá el vínculo en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si actúa con transparencia, surgirán beneficios inesperados.

Amor: su encanto facilitará el acercamiento con la persona que desea conocer.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un buen proyecto se verá afectado por un conflicto que creía resuelto.

Amor: un familiar entrometido generará confusión en la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será buen momento para cerrar acuerdos si revisa bien cada detalle.

Amor: un nuevo romance despertará envidias en su entorno.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una discusión con colegas será decepcionante, pero sabrá revertirla.

Amor: querer imponer su opinión será un problema en la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: concluye una etapa de restricciones; surgirán señales de prosperidad.

Amor: tomará decisiones audaces que afianzarán el compromiso en la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: buen momento para explorar zonas donde los negocios crecen.

Amor: encontrará un lugar ideal para compartir con la pareja o con alguien nuevo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo modificará acuerdos que antes compartía.

Amor: sentirá atracción por alguien cercano, pero ciertos comentarios le harán reflexionar.

Si usted cumple años hoy es una persona con el liderazgo suficiente como para hacer cambios sobre la marcha.