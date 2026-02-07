Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero de 2026

Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su carácter impulsivo le ayudará a resolver imprevistos y destacará en el entorno.
Amor: una muestra de afecto despertará su encanto, pleno de calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar proyectos; todo avanzará con éxito.
Amor: se animará a expresar sus sentimientos y crecerá la armonía en la pareja.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomar decisiones sin consultar podría llevarle a cometer errores.
Amor: la persona que le atrae hará comentarios positivos sobre su actitud.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una duda podría desviar el rumbo planeado, pero logrará corregirlo a tiempo.
Amor: sus sentimientos saldrán a la luz y llenarán de dicha a su nueva pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con iniciativa y firmeza.
Amor: una visita agradable fortalecerá el vínculo en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si actúa con transparencia, surgirán beneficios inesperados.
Amor: su encanto facilitará el acercamiento con la persona que desea conocer.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un buen proyecto se verá afectado por un conflicto que creía resuelto.
Amor: un familiar entrometido generará confusión en la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será buen momento para cerrar acuerdos si revisa bien cada detalle.
Amor: un nuevo romance despertará envidias en su entorno.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una discusión con colegas será decepcionante, pero sabrá revertirla.
Amor: querer imponer su opinión será un problema en la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: concluye una etapa de restricciones; surgirán señales de prosperidad.
Amor: tomará decisiones audaces que afianzarán el compromiso en la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: buen momento para explorar zonas donde los negocios crecen.
Amor: encontrará un lugar ideal para compartir con la pareja o con alguien nuevo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo modificará acuerdos que antes compartía.
Amor: sentirá atracción por alguien cercano, pero ciertos comentarios le harán reflexionar.

Si usted cumple años hoy es una persona con el liderazgo suficiente como para hacer cambios sobre la marcha.

Horóscopo de hoy 

