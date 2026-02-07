Vida
Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su carácter impulsivo le ayudará a resolver imprevistos y destacará en el entorno.
Amor: una muestra de afecto despertará su encanto, pleno de calidez.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar proyectos; todo avanzará con éxito.
Amor: se animará a expresar sus sentimientos y crecerá la armonía en la pareja.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tomar decisiones sin consultar podría llevarle a cometer errores.
Amor: la persona que le atrae hará comentarios positivos sobre su actitud.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una duda podría desviar el rumbo planeado, pero logrará corregirlo a tiempo.
Amor: sus sentimientos saldrán a la luz y llenarán de dicha a su nueva pareja.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con iniciativa y firmeza.
Amor: una visita agradable fortalecerá el vínculo en la pareja.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si actúa con transparencia, surgirán beneficios inesperados.
Amor: su encanto facilitará el acercamiento con la persona que desea conocer.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un buen proyecto se verá afectado por un conflicto que creía resuelto.
Amor: un familiar entrometido generará confusión en la relación.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: será buen momento para cerrar acuerdos si revisa bien cada detalle.
Amor: un nuevo romance despertará envidias en su entorno.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una discusión con colegas será decepcionante, pero sabrá revertirla.
Amor: querer imponer su opinión será un problema en la pareja.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: concluye una etapa de restricciones; surgirán señales de prosperidad.
Amor: tomará decisiones audaces que afianzarán el compromiso en la relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: buen momento para explorar zonas donde los negocios crecen.
Amor: encontrará un lugar ideal para compartir con la pareja o con alguien nuevo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un desacuerdo modificará acuerdos que antes compartía.
Amor: sentirá atracción por alguien cercano, pero ciertos comentarios le harán reflexionar.
Si usted cumple años hoy es una persona con el liderazgo suficiente como para hacer cambios sobre la marcha.