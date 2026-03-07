Horóscopo de hoy sábado 7 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los negocios fluirán y los altibajos quedarán atrás; propicio para cerrar litigios.

Amor: saldrá a divertirse y podrá iniciar una relación si cuida los pequeños detalles.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas generados por otros y personas influyentes lo reconocerán.

Amor: alguien captará su atención como nunca antes; posible romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los beneficios llegarán tras aplicar un novedoso método de ventas.

Amor: aspectos que creía perdidos en la relación se recuperarán si dialoga a tiempo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sin fórmulas mágicas resolverá problemas al aplicar su firmeza.

Amor: alguien que considera irresistible vencerá su timidez y generará momentos románticos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un colega cometerá errores y generará trabas, pero con paciencia las superará.

Amor: su encanto impactará en personas del entorno con quienes comparte tiempo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará una novedad tecnológica que mejorará el negocio y renovará el optimismo.

Amor: un conflicto llegará a su fin y alcanzará un acuerdo que traerá armonía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alcanzará una meta y se enfocará en otra más desafiante; habrá éxitos.

Amor: su obstinación podría generar tensiones, pero sabrá escuchar con humildad.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la cooperación necesaria para un plan ambicioso llegará a tiempo.

Amor: un rasgo de su carácter abrumará a su pareja; conviene actuar con calma y comprensión.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá pendientes y tomará decisiones postergadas.

Amor: su buen humor atraerá a alguien y facilitará un romance inolvidable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le señalarán exceso de gastos, pero contará con un plan de control.

Amor: podría ser necesario postergar una definición y será acertado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su propuesta será considerada superior; gran éxito.

Amor: conocerá a alguien especial y sentirá afinidad inmediata.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su idea implicará acciones que el entorno no comprenderá, pero resultarán exitosas.

Amor: quien menos imagina impactará su corazón; se aproxima un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona reflexiva en los negocios. Impone reglas de juego que armonizan con todos.