Horóscopo de hoy sábado 8 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su posición será cada día mejor considerada y un cambio positivo se avecina.
Amor: su mundo afectivo se llenará de entusiasmo; se acercará esa persona que le gusta.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: faltará poco para presentar un proyecto que causará asombro. Llega beneficio.
Amor: llegará esa persona que espera desde hace mucho tiempo; amable encuentro.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: propuestas geniales le llenarán de elogios y comenzará a sumar éxitos.
Amor: la sinceridad será el camino para disculpar una actitud que fue impulsiva.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su afán por obtener nuevos negocios tendrá su premio; llegan logros.
Amor: un intercambio de afinidad terminará en cálida atracción y anunciado romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: si deja manifestar su ambición, surgirá nueva perspectiva y un proyecto audaz.
Amor: habrá necesidad de una actitud protectora en la relación y la armonía crecerá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: meditará bien los pasos a seguir, superará obstáculos y llegará al éxito.
Amor: su intimidad se verá reforzada por experimentar nuevas y dulces vivencias.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: elogiarán su desempeño, pero cierta gente exagerará con las críticas.
Amor: comenzará a sentir atracción por el encanto de alguien que trabaja a su lado cada día.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para reorganizar los proyectos y evaluarlos.
Amor: hacer promesas no será buena idea en la relación; será momento para ser espontáneos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: problemas familiares y el trabajo no serán buena mezcla.
Amor: defenderá a la pareja de confusiones urdidas por entrometidos, pero los alejará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su entorno abunda en gente poco idónea, pero los capacitará bien.
Amor: un momento gracioso estimulará la calidez y fortalecerá el momento romántico.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: querrá tener la razón en los motivos que malograron un buen proyecto.
Amor: gente conflictiva se alejará y el clima íntimo de la pareja recuperará la armonía.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su actitud sensible será la más adecuada para iniciar un proyecto especial.
Amor: su pareja se transformará en la persona que más ama y desplazará a los amigos.
Si usted cumple años hoy es una persona cumplidora con el trabajo, pero a veces tímida en cuestiones de amor.