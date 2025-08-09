Horóscopo de hoy sábado 9 de agosto de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: algunos colegas no aceptarán un cambio de rumbo que se toma impulsivamente.

Amor: encauzará una relación que no se inicia del mejor modo, pero logrará cordialidad.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: luego de mucha espera y varias reuniones, se producirá el cambio esperado.

Amor: tendrá en cuenta amables sugerencias para una cita y que romperán el hielo.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el rumbo que adoptará su proyecto será el mejor para superar un desafío.

Amor: alguien le presentará la persona que más desea conocer; posible relación.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su firme liderazgo permitirá hacer simple lo que el entorno ve complicado.

Amor: una notoria falta de atención en la pareja provocará una crisis; urge dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una orden inesperada traerá confusión pero pronto impulsará el proyecto.

Amor: momento para hacer aquellos cambios que podrían traer riesgos pero estará bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que se superarán con la ayuda del menos imaginado.

Amor: dedicará más tiempo a su imagen personal y le llevará a un posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán discusiones que no aportan algo positivo pero sí ideas nuevas.

Amor: cambios inesperados podrían afectar la relación pero con rapidez se adaptará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se pondrá al borde de transgredir normas, pero alcanzará las metas.

Amor: con fuerte calidez, se acercará a quien más desea y habrá dulces vivencias.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se reunirá con gente influyente y los convencerá de su proyecto.

Amor: encuentros felices e iniciativas sugerentes; el tiempo propicio es ahora.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: expresará su parecer y un asunto pendiente se resolverá.

Amor: la cita soñada se hará realidad si controla sus nervios y será algo inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán imprevistos y reclamos pero las metas estarán más cerca.

Amor: no tendrá cautela al expresar una opinión y alguna sensibilidad quedará herida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una buena oportunidad llegará en el momento justo y el entorno la adoptará.

Amor: en un cálido encuentro verá que una persona que cree introvertida es adorable.

Si usted cumple años hoy es una persona: responsable y con gran capacidad de liderazgo que se afirma en el tiempo.