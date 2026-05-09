Horóscopo de hoy sábado 9 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: logrará un buen intercambio que dirigirá su proyecto o negocio hacia el éxito.

Amor: le costará expresar lo que siente en la relación, pero le ayudarán y todo mejorará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambiará el rumbo con habilidad y las soluciones que obtenga darán que hablar.

Amor: su intuición le guiará para crear la armonía que dará a la pareja gran felicidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: planes inconclusos y discusiones que no llegan a nada generarán un cambio.

Amor: momento de relaciones intensas en el que su encanto impactará en la vida social.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: escenario propicio para concretar proyectos y comenzar nueva etapa.

Amor: su atractivo carisma renovará la calidez que ha menguado en la relación.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un plan se modifica y todo comenzará a mejorar. Llega un beneficio inesperado.

Amor: un encuentro íntimo se disfrutará plenamente y generará un nuevo comienzo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá una reunión en la que su capacidad vencerá cualquier argumento.

Amor: momentos de calidez salvarán una relación agobiada por la vida rutinaria.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente maliciosa querrá afectar las tareas, pero el entorno le apoyará.

Amor: momentos de cálida intimidad serán retribuidos y harán crecer la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dejará de lado alguna actitud obstinada y aceptará alguna sugerencia.

Amor: se creará una tensión innecesaria en un encuentro deseado, pero la superará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá críticas de los colegas menos imaginados, pero equilibrará las cosas.

Amor: un gesto de acercamiento de la persona que más le interesa hará surgir el romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llega y se comprobará en un avance comercial.

Amor: los sentimientos estarán confusos ante un malentendido, pero todo se aclarará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con esfuerzo, logrará el equilibrio de las cuentas y el entorno aprenderá.

Amor: conocerá a la persona que hará trastabillar su mundo y creará gran expectativa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su espíritu de lucha estará afectado, pero revertirá lo negativo y avanzará.

Amor: dejará de lado algún compromiso y se encontrará con esa persona que desea.

Si usted cumple años hoy es una persona capacitada para los proyectos que estimulen toda su gran creatividad.